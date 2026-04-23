Las paneras de estilo Carreño en Llanera: "De las mejores, hay más de una docena de nivel muy bueno"

La panera de La Matiella en Bonielles, la de La Campana en Pruvia, o la de Truébano en Lugo son tres de los ejemplos de la construcción de estilo Carreño que se pueden ver en el municipio llanerense. "Las paneras de Llanera son de las mejores junto a las de Gozón, hay más de una docena de nivel muy bueno porque aquí trabajaron los mejores maestros de la época y el repertorio es buenísimo", dijo este miércoles Paulino García al comentar su trabajo, incluido en el último anuario de la Asociación La Piedriquina, que se presentó en la Casa de Cultura de Posada.

García, cuya obra lleva por título "Paneras y hórreos estilo Carreño en Llanera", ofreció durante el acto algunas curiosidades sobre este patrimonio etnográfico. "En Truébano hay una pequeña historia muy curiosa, según me contó la señora, pues esa panera llegó a principios del siglo XX desde el parque de San Francisco de Oviedo, aunque no he encontrado documentación al respecto. Lo que tiene son las decoraciones, muy interesantes y poco vistas en el estilo Carreño", contó García, quien detalló su estudio ante numeroso público, que también le hizo preguntas.

La primera reportera de Llanera

El nuevo volumen de La Piedriquina de Las Regueras reúne un total de catorce investigaciones, entre las que destacan cuatro trabajos centrados en el municipio. Así, además del estudio sobre las paneras, Chema Martínez presentó dos investigaciones, "La Iglesia de Santa Cruz y el Santuario de Fanes en las memorias de Manolo el Zapateru" y "Mari Verdera, una vida volcada en los demás", dedicada a la trayectoria vital de esta fotoperiodista del concejo, pionera de la profesión.

"Era emprendedora, valiente, servicial y la primera reportera de Llanera, fotografió una época", destacó Martínez sobre la mujer, que ha dejado un amplio archivo de imágenes y negativos con imágenes que muestran el concejo y sus personalidades. Una explicación que contó con el visionado de algunas de sus fotografías.

Público asistente a la presentación de La Piedriquina en Posada de Llanera. / Sara Arias

Martínez también disertó sobre el artículo que firma sobre la iglesia de Santa Cruz en La Piedriquina, una publicación de referencia para el estudio y la divulgación del patrimonio histórico y cultural de la zona, que ha alcanzado su número 19.

"El artículo de Santa Cruz nos da una visión de cómo se hacían las fiestas, cómo fue la preparación de los diferentes edificios y, bueno, tiene mucho interés por lo bien que lo trató el autor", dijo la directora de la Asociación La Piedriquina, Rosa Rodríguez, quien señaló que siempre incluyen artículos sobre Llanera "porque es hacia donde salimos los de Las Regueras y son igual de vecinos".

Historia en libros de cuentas

El nuevo número de La Piedriquina también publica el trabajo "Pin de Quintanal, notas sobre un emprendedor" a cargo de Jesús Prieto. A través de los libros de cuentas del famoso negocio de Llanera Casa Quintanal, reveló datos curiosos sobre el establecimiento, que llegó a vender al ejército de los Estados Unidos. También mostró un pago a un proveedor del 18 de julio de 1936. "No paraban ni con la guerra", dijo Prieto.

Detalló asimismo las compras habituales que hacía el negocio, donde "siempre había pedidos de prensa y carbón". De hecho, reveló que Pin de Quintanal, que nació en 1880 y murió en 1946, era un gran lector y gran consumidor de prensa escrita.

Noticias relacionadas

Prieto animó a realizar este tipo de estudios que ponen en valor las tradiciones e idiosincrasia de los pueblos o los personajes ilustres del concejo. "Cuando tenemos a quien preguntar no lo hacemos y cuando queremos saber la persona ya no está", reflexionó.