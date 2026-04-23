El PP de Llanera reclama el pediatra de Lugo y más contundencia municipal para exigirlo ante el gobierno del Principado

El PP de Llanera reclama la incorporación de un pediatra en el consultorio de Lugo y al gobierno municipal "mayor contundencia ante el Principado para defender las reivindicaciones de los vecinos, más aún ante un problema de primera necesidad, como es la salud" en Atención Primaria. La edil popular Nuria Niño acusó a la alcaldesa, Eva Pérez, de "conformarse con preguntar por el caso para cubrir el expediente, pero no presiona, no protesta, no exige”. En la misma línea le reclamó a la regidora que exija a la consejería de Salud “un calendario claro y firme” sobre cuándo dispondrá la localidad de un facultativo de esta especialidad.

“Llanera no cuenta para el Gobierno de Adrián Barbón”, dijo la concejala, ante lo que considera una "falta de compromiso con plazos, presupuesto, y planificación" en lo que respecta a las reivindicaciones por las carencias en los consultorios y "las continuas negativas de los socialistas en el Principado ante las reclamaciones de los llanerenses".

Niño se refirió a que fue "la propia alcaldesa la que aseguró el pasado mes de marzo que desde la Consejería se comunicó que en la bolsa no había profesionales y que habría que esperar a los nuevos residentes de abril para incorporar entre estos la plaza de pediatría vacante en el centro de salud de Lugo de Llanera". Sin embargo, “estamos en la última quincena de abril y en Lugo seguimos sin pediatra", incidió.

Se refirió asimismo a que, en el último pleno, "a preguntas del PP, Eva Pérez ya nos dijo que no sería en abril, sino que sería en la tercera semana de mayo ¿Y luego será en junio? Mientras tanto las familias se ven afectadas directamente por la nefasta gestión de la Consejería del Principado y la falta de presión de su Ayuntamiento. Esto es burlarse de los vecinos con falsas promesas”, añadió.

"Un problema de primera necesidad"

La concejala popular arremetió contra la regidora: "No hay nadie al volante. Ante un problema de primera necesidad como es cubrir las carencias en el centro de salud de Lugo, la alcaldesa se conforma con lanzar buenas palabras. Llanera requiere de hechos y una defensa firme ante quien sea, aunque al que haya que exigir sea el Gobierno de tu propio partido”.

La edil popular Nuria Niño. / PP

El PP de Llanera señala que desde que el profesional que hasta ahora ocupó la plaza de pediatra se jubilase en enero, el consultorio de Lugo se quedó sin este facultativo, "obligando a las familias a tener que acudir al centro de Posada". "La situación en este caso se agrava debido a la cantidad de familias con menores residentes en esta parroquia del concejo, una de las que más crece en población".

Pruvia, Arlós y Villabona

Por otro lado, la edil popular aseveró que "las carencias del centro de salud de Lugo no son las únicas que requiere el concejo en Atención Primaria". En la localidad de Pruvia, tercer núcleo de población de Llanera, "ya son muchos los años que los vecinos llevan reivindicando un consultorio periférico que podría atender a unas 4.000 personas", comentó.

Niño recordó que en marzo del 2024 el gobierno del socialista Adrián Barbón rechazó en comisión parlamentaria la construcción de este centro, a petición del PP en la Junta General del Principado. "Aquel rechazo hizo que los populares denunciasen la falta de empatía de los socialistas con los vecinos de esta parroquia del concejo".

Además de Pruvia, cuyos vecinos acuden a La Fresneda, en Siero, el PP menciona la situación de Arlós, con problemas "agravados desde hace años por la ausencia de médico en el consultorio periférico", y la de Villabona, "donde el año pasado se quedaron sin médico y enfermera por jubilación de ambos profesionales".