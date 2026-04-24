Ya hay fecha para la comida que reúne a casi un millar de jubilados y pensionistas en Llanera: las inscripciones se abren el lunes

Ya hay fecha para la tradicional Comida de Hermandad de Llanera que cada año reúne a casi un millar de jubilados y pensionistas. Será el 15 de mayo, tal y como avanzó este viernes el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Llanera, José Antonio González. La celebración, en la que se rendirá un especial reconocimiento a la jubilada y el jubilado de mayor edad presente en la cita, tendrá lugar en el restaurante La Campana a las 14.00 horas, tras la tradicional misa en la iglesia parroquial de Posada, las 12.30 horas y cantada por la Coral Polifónica de Llanera.

El menú consistirá en aperitivo de bienvenida, sopa de marisco, lenguado relleno, caldereta de cordero, tarta de milhojas con helado, vino, agua, café y licores. Posteriormente habrá sorteo de regalos y baile. Las inscripciones para asistir podrán realizarse desde el lunes día 27 de abril en el centro social de Posada (27 y 29 de abril y 4 y 6 de mayo en horario de 10.00 a 13.00 horas), y en la Unidad de Trabajo Social de Lugo (28 y 30 de abril y 5 y 7 de mayo, de 10.00 a 13.00 horas). Para las inscripciones será imprescindible presentar el DNI y el coste de la comida es de 10 euros.

Para ese día, el Ayuntamiento habilitará un servicio gratuito de autobús de cuyos horarios y paradas se informará con antelación a la jornada. Por otro lado, José Antonio González, también detalló el programa del Mercado Tradicional, que arranca el viernes 15 de mayo y se prolonga durante ese fin de semana (sábado 16 y domingo 17 de mayo). Este año estará ubicado en el parque Cuno Corquera de Posada, con puestos artesanales, demostraciones de oficios tradicionales, música y actividades infantiles.

Los talleres infantiles de tareas cotidianas en una aldea se desarrollarán el viernes 15 de 18.00 a 21.00 horas. El sábado 16 serán de 11.30 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00. Por último, el domingo 17 se celebrarán de 11.30 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Habrá asimismo tren turístico gratuito entre Posada y Lugo el sábado y domingo en horario de apertura del mercado, es decir, de 11.00 a 22.00 con el único parón del servicio entre las 15.00 y las 17.00, dos horas en las que no estará disponible coincidiendo con las que también cierran los puestos. Del mismo modo, los talleres tradicionales en vivo tendrán lugar de modo ininterrumpido a excepción de esas dos horas centrales del fin de semana.

"Mayo es el mes de San Isidro en Llanera, y una de nuestras celebraciones más importantes por su gran arraigo en el concejo, y por la emotividad que representa la comida de hermandad, un encuentro muy especial para nuestros mayores y para todo el municipio”, señaló el edil de Festejos. Aunque San Isidro ya comienza con la Feria de Ganado, el 9 de mayo, el Mercado Tradicional y la Comida de Hermandad "se consolidan como dos de las citas más representativas del programa festivo, tanto por su fuerte vinculación a Llanera como por su capacidad de reunir a vecinos y visitantes en torno a la tradición y la convivencia", inciden desde el gobierno municipal.

José Antonio González invitó asimismo a vecinos y visitantes a acudir a estas fiestas, a "acercarse y vivir San Isidro con nosotros, una ocasión especial para disfrutar de nuestras tradiciones, del buen ambiente y de un programa variado de actividades para todas las edades y gustos”.

El detalle del programa, con fechas y horarios de actividades es el que sigue.

Viernes, 15 de mayo

18.00 Apertura del Mercado y muestra de talleres tradicionales en vivo

18.00 a 21.00 Feria Infantil de San Isidro: los más peques podrán disfrutar de divertidos juegos: ordeño exprés, puntería de la cosecha, una patatina pal kilo y equilibrio en el campo

20.30 Coral Polifónica de Llanera y Ochote Cantos del Fontán

22.00 Cierre del Mercado

Sábado, 16 de mayo

11.00 Apertura del Mercado y muestra de talleres tradicionales en vivo

11.30 Campeonato Regional de Escanciadores

12.00 Muestra de baile regional infantil: AC LA Madreña, Escuela de Música Tradicional Trubiecu y Asociación de Coros y Danzas Jovellanos

12.00 a 15.00.Feria Infantil de San Isidro

17.00 Comienzan los talleres tradicionales en vivo

Juegos Tradicionales Asturianos

18.30 Actuación de banda de gaitas y grupos folklóricos: AC La Madreña, Banda de Gaitas Picos de Europa DOP Cabrales y Grupo de Danzas Virgen del Campo de Cabezón de la Sal

20.30 Concierto de José Manuel Tejedor

22.00 Cierre del Mercado

Domingo, 17 de mayo

11.30. Apertura del Mercado y muestra de talleres tradicionales en vivo

11.30. Pasacalles de la Banda de Gaitas Fonte Fuécara por las calles de Posada

11.30. Masterclass de escanciado y cultura de la sidra asturiana

12.00h a 15.00. Feria Infantil de San Isidro

13.00. Festival de Canción Asturiana, con el gaiteru Ricardo Soberado, la presentadora Esther Fonseca y los cantantes Laudelina Hortal (Amieva), Fernando Fernández (Amieva), Fernando García (Siero) y Águeda Riera (Villaviciosa).

15.00 Comida Popular de San Isidro, con mesas y sillas habilitadas por el Ayuntamiento junto al mercado "para que todo el mundo pueda traer su comida y disfrutar de la fiesta junto a familia y amigos". El Consistorio ofrecerá además la tradicional degustación de fabada gratuita.

16.30 V Milla Urbana de Llanera. Calle Severo Ochoa. Lugo

17.00 Comienzan los talleres tradicionales en vivo

17.00 a 20.00. Feria Infantil de San Isidro

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20.00 Concierto: Güieldu