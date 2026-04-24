Llanera inicia los preparativos para la feria de San Isidro con la reserva de corrales, a partir del 27 de abril
El desfile por las calles de Posada se mantiene con 800 animales y 300 pastores
Llanera ya calienta motores para la feria ganadera de San Isidro, que tendrá lugar en el recinto ferial de Ables los próximo días 9 y 10 de mayo y será atípica por las restricciones derivadas de la enfermedad de la dermatosis nodular que afecta al ganado bovino. Este año sólo se permite la presencia de caballos por este motivo.
La Concejalía de Ganadería y Medio Rural del Ayuntamiento de Llanera abrirá el próximo lunes 27 de abril el plazo de reserva de corrales para los animales que sí puedan asistir. El concejal del área, David del Pozo, ha explicado que, aún con las dificultades de este año, "queremos que nuestros ganaderos y ganaderas tengan todas las facilidades posibles para asegurar su espacio en el ferial, un punto de encuentro que no solo es clave para la economía local, sino que forma parte esencial de nuestra identidad y nuestras raíces".
Solicitudes
Las personas interesadas en solicitar un espacio en el recinto deberán llamar al teléfono 661 546 214, en horario de 9.00 a 14.00 horas, entre el 27 de abril y el 5 de mayo, ambos inclusive.
En esta edición, la cita regresa de forma puntal a su origen como feria de ganado equino, una de las especies además más alza en los últimos años en muchos concejos asturianos.
Este año habrá caballos, cabras y ovejas, y se prevé la presencia de más de 800 animales y 300 pastores en el tradicional desfile por las calles de Posada. Una de las novedades de la presente edición será un espectáculo ecuestre de primer nivel internacional, con todo tipo de disciplinas, que se celebrará la noche del sábado 9 de mayo desde las 22.00 horas en el ferial de Llanera.
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