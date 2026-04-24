San Cucao tendrá un paso de peatones inteligente en un mes, avanza la alcaldesa de Llanera

La localidad llanerense de San Cucao contará con un paso de peatones "inteligente" en menos de un mes. Este tipo de diseños cuentan con sensores que detectan la presencia de peatones y se iluminan para advertir a los conductores y se está colocando en esta localidad para mejorar la seguridad en una zona donde los coches pasan a gran velocidad. El gobierno municipal ha impulsado esta medida que además responde a la preocupación vecinal al respecto. De hecho, este viernes, la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, ha visitado los trabajos que se desarrollan sobre la carretera con el presidente de la Asociación de Vecinos, Rubén García, con el que ha mantenido un breve encuentro.

El nuevo sistema se está instalando en un tramo próximo al colegio, en la carretera de San Cucao, y era una de las principales demandas de los vecinos de la parroquia. El paso "no solo mejorará la seguridad vial de la zona, sino que también permitirá reducir el riesgo de accidentes y aumentará la visibilidad tanto para los conductores como para los peatones".

La alcaldesa, acompañada por el concejal de seguridad, Nicolás Fernández, destacó la importancia de esta actuación: "Los vecinos estaban preocupados por la seguridad en este punto, y desde el Ayuntamiento adquirimos un compromiso claro para dar solución. Hoy podemos decir que ese compromiso se está cumpliendo. En menos de un mes contaremos con un paso de peatones inteligente totalmente operativo”.

Se han iniciado ya los trabajos de pintura y la colocación de una señalización vertical de fondo amarillo, con lo que queda pendiente la ejecución de la parte electrónica. De momento, ya se pueden observar los denominados “dientes de dragón”, que son "marcas viales horizontales consistentes en una serie de triángulos blancos pintados en los bordes del carril, cuya función es crear una ilusión óptica de estrechamiento de la vía, lo que lleva a los conductores a reducir la velocidad de forma instintiva".

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Se completará la actuación con el sistema luminoso y la incorporación de detectores de presencia para activar la señalización cuando se acerquen peatones. "Es importante destacar no solo la ejecución de la obra, sino el valor del compromiso cumplido, y la colaboración con los vecinos", dijo la alcaldesa, quien también agradeció al Gobierno del Principado, especialmente a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, "la celeridad para la puesta en marcha de esta actuación" y la "importancia de avanzar juntos en temas tan importantes como la seguridad vial”.