La asociación de Llanera Mar de Violetas grabará un proyecto audiovisual en el Sahara
El colectivo parte estos días rumbo a Tinduf para impartir varios talleres artísticos en los campamentos de refugiados
La Asociación llanerense Mar de Violetas está a punto de partir hacia el continente africano para participar en la próxima edición de Fisahara, donde desarrollará en los campamentos saharauis de Tinduf una propuesta artística y cultural bajo el título "Viento y arena", centrada en la memoria, la creación comunitaria y el intercambio cultural.
Durante su estancia en los campamentos, la asociación desarrollará diversas acciones culturales y participativas, como explicaron esta semana junto a la concejala Beatriz Ruiz. Entre ellas figura la presentación de la obra "Tiraña en la memoria", una propuesta escénica vinculada a la memoria democrática y la creación contemporánea; talleres de danza y expresión corporal dirigidos a población infantil y juvenil en centros educativos y el taller multidisciplinar "Guardar la memoria, expresar la vida", concebido como un espacio de trabajo colectivo en torno al relato, el movimiento y la creación artística.
Testimonios
A ello se suma la grabación del proyecto audiovisual "Relatos de viento y arena", una iniciativa que recogerá testimonios, experiencias y procesos culturales desarrollados en el territorio, así como encuentros con colectivos culturales y sociales presentes en los campamentos para favorecer el intercambio de experiencias y la creación compartida.
El proyecto tendrá además continuidad a su regreso. Mar de Violetas anunció una segunda fase de trabajo en Asturias durante 2027, con una programación pública de retorno que incluirá proyecciones, encuentros, presentaciones y actividades abiertas en distintos espacios del Principado para compartir los materiales y experiencias surgidas en el Sáhara. La intención es que la participación en el festival no se limite al viaje, sino que se convierta en un proceso de intercambio.
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