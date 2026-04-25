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La asociación de Llanera Mar de Violetas grabará un proyecto audiovisual en el Sahara

El colectivo parte estos días rumbo a Tinduf para impartir varios talleres artísticos en los campamentos de refugiados

Integrantes de Mar de Violetas con la edil Beatriz Ruiz

Integrantes de Mar de Violetas con la edil Beatriz Ruiz

Luján Palacios

Luján Palacios

Lugo de Llanera

La Asociación llanerense Mar de Violetas está a punto de partir hacia el continente africano para participar en la próxima edición de Fisahara, donde desarrollará en los campamentos saharauis de Tinduf una propuesta artística y cultural bajo el título "Viento y arena", centrada en la memoria, la creación comunitaria y el intercambio cultural.

Durante su estancia en los campamentos, la asociación desarrollará diversas acciones culturales y participativas, como explicaron esta semana junto a la concejala Beatriz Ruiz. Entre ellas figura la presentación de la obra "Tiraña en la memoria", una propuesta escénica vinculada a la memoria democrática y la creación contemporánea; talleres de danza y expresión corporal dirigidos a población infantil y juvenil en centros educativos y el taller multidisciplinar "Guardar la memoria, expresar la vida", concebido como un espacio de trabajo colectivo en torno al relato, el movimiento y la creación artística.

Testimonios

A ello se suma la grabación del proyecto audiovisual "Relatos de viento y arena", una iniciativa que recogerá testimonios, experiencias y procesos culturales desarrollados en el territorio, así como encuentros con colectivos culturales y sociales presentes en los campamentos para favorecer el intercambio de experiencias y la creación compartida.

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El proyecto tendrá además continuidad a su regreso. Mar de Violetas anunció una segunda fase de trabajo en Asturias durante 2027, con una programación pública de retorno que incluirá proyecciones, encuentros, presentaciones y actividades abiertas en distintos espacios del Principado para compartir los materiales y experiencias surgidas en el Sáhara. La intención es que la participación en el festival no se limite al viaje, sino que se convierta en un proceso de intercambio.

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