Los "Amigos de Posada" se juntan para recordar sus vivencias de juventud

Nacieron en Posada de Llanera en los años 1947, 1948, 1949 y 1950, compartieron escuela, juegos, niñez, adolescencia y juventud y cada año desde hace doce ediciones se juntan en su localidad natal para rememorar aquellos años que los marcaron de por vida.

Los denominados "Amigos de Posada" se reunieron este sábado de nuevo hasta componer un grupo de 35 compañeros (13 hombres y 22 mujeres) en una jornada de convivencia que comenzó con una misa en la iglesia parroquial de San Salvador de Posada, oficiada por el párroco José Julio Velasco. Durante la eucaristía, los asistentes recordaron a los sacerdotes que acompañaron momentos esenciales de sus vidas, desde el bautismo hasta el matrimonio, entre ellos Arturo Domínguez, Julio Fernández de la Riva y Liborio Colino.

Maestros

También hubo un recuerdo muy especial para dos maestros que dejaron una profunda huella en esta generación: Justina Alonso Hevia y Ovidio Muñiz Sánchez, evocados por los asistentes como ejemplo de dedicación a la enseñanza y transmisores de valores como la rectitud, el respeto y el compañerismo.

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Uno de los momentos más emotivos fue el recuerdo a los trece compañeros fallecidos, presentes en la memoria de un grupo que mantiene intacto, más de seis décadas después, el vínculo nacido en la infancia. Como colofón, se trasladaron a comer a un restaurante todos juntos.