Los estudiantes de Llanera se rinden a la lectura : más de 80 intercambios en su mercadillo escolar
El Instituto local celebra varias actividades con motivo del Día del Libro que se extienden hasta finales de mes
El IES Llanera ha cerrado con más de 80 intercambios de ejemplares —82 en total— su mercadillo de libros inspirado en la tradición de Sant Jordi, una de las actividades centrales del programa “Abril en la biblioteca”, con el que el centro educativo de Posada está convirtiendo este mes en una amplia celebración en torno a la lectura.
La iniciativa, desarrollada el pasado jueves y viernes, permitió al alumnado intercambiar libros a través de un sistema de bonos obtenido previamente mediante la entrega de ejemplares en la biblioteca escolar. El objetivo, según destacan desde el instituto, ha sido fomentar el hábito lector, promover la reutilización de libros y reforzar valores como la economía circular dentro del ámbito educativo.
El mercadillo, concebido como una pequeña “parada de Sant Jordi” en el propio centro, se ha consolidado como uno de los actos con mayor participación del programa y pone de relieve la implicación de la comunidad educativa en una agenda cultural que se ha extendido a lo largo de todo el mes.
Bajo el paraguas de “Abril en la biblioteca”, el IES Llanera ha desarrollado además una programación que ha combinado literatura, creatividad y sensibilización medioambiental. Entre las actividades ya celebradas figuran la exposición “Las hojas mágicas: libros y árboles”, un cuentacuentos en homenaje a Hans Christian Andersen, talleres de creación de cuadernos poéticos y actividades manuales vinculadas a la naturaleza, como la elaboración de arbolitos entrelazados.
Club de lectura
La programación aún no ha concluido. Entre las actividades pendientes figura este martes una nueva sesión del club de lectura “El refugio”, que analizará "La doble desaparición de Abril del Pino" en un encuentro con su autora, Marina Sanmartín, previsto en la Librería Matadero Uno, en Oviedo. El ciclo se cerrará el 30 de abril con un recital poético dedicado a Sylvia Plath.
Desde el centro subrayan que esta programación busca reforzar la biblioteca escolar como un espacio dinámico, abierto a la convivencia y a la creación cultural, más allá de su función académica. Una línea de trabajo que ha obtenido reconocimiento institucional: en 2024, el IES Llanera fue el único centro asturiano distinguido por el Ministerio de Educación por su plan de lectura.
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