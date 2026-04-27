Llanera Sin Barreras educa con teatro: los niños de San Cucao aprenden sobre diversidad con empatía y buen humor
El club motero "Potrincos de Cayés" organiza una paella solidaria con la entidad por San Isidro
Llanera sin Barreras lleva su teatro de sombras al colegio de Lugo y suma apoyo solidario de Los Potrincos de Cayés
La asociación refuerza su labor de sensibilización sobre inclusión y diversidad en las aulas y anuncia nuevas iniciativas solidarias con motivo de su décimo aniversario
La asociación Llanera sin Barreras ha retomado su labor de sensibilización en los centros educativos con una nueva representación de su teatro de sombras en el CP Lugo de Llanera, una actividad dirigida a promover entre el alumnado valores como la empatía, la inclusión y el respeto a la diversidad.
La cita, celebrada el pasado viernes 24 de abril, reunió por un lado a los alumnos de 4 y 5 años, que siguieron las aventuras de personajes como “Tropezones”, “Pasitos”, “Caídas” y “Rampitas”, acompañados por “SIMBA” (Sin-Barreras), el personaje que ayuda a superar obstáculos y acerca a los más pequeños, desde un lenguaje adaptado, a la realidad de las barreras físicas y sociales.
La jornada continuó con una segunda sesión dirigida al alumnado de 5º de Primaria, centrada esta vez en una temática distinta: el acoso escolar. A través de la historia de “Hugo”, los estudiantes reflexionaron sobre situaciones de bullying en un entorno cercano al suyo. Tras la representación se abrió una tertulia participativa en la que alumnado y organizadores debatieron sobre cómo afrontar este tipo de problemáticas y qué papel puede desempeñar cada persona para combatirlas.
Sensibilización
Desde la asociación subrayan que el teatro de sombras se ha convertido en una herramienta pedagógica para afianzar desde edades tempranas la sensibilización hacia la diversidad. Llanera sin Barreras agradeció además la colaboración del CP Lugo de Llanera por seguir contando con este proyecto, así como el apoyo de Lares del Norte CEE, cuyo mecenazgo contribuye a mejorar esta iniciativa.
A esta actividad educativa se suma ahora una nueva vertiente solidaria. Con motivo del décimo aniversario de la asociación, Los Potrincos de Cayés han elegido este año a Llanera sin Barreras como protagonista de los actos benéficos que el club motero organiza periódicamente para apoyar a colectivos sociales. La colaboración se extenderá además a Fundación Talentos Diversos, entidad con la que compartirán las acciones previstas.
Desde ambas organizaciones destacan la importancia de este respaldo para seguir impulsando proyectos de sensibilización, formación y apoyo a personas con distintas diversidades, con el objetivo de favorecer su autonomía e inclusión social.
La primera cita de esta colaboración tendrá lugar el 9 de mayo, en el recinto ferial con motivo de la feria ganadera de San Isidro, donde se celebrará una paella solidaria. La recaudación destinará parte de cada ración (cuatro euros de los doce del precio total) a apoyar la labor de Llanera sin Barreras y Talentos Diversos.
Llanera Sin Barreras celebrará de forma oficial su X aniversario el próximo jueves en la Casina de Piedra de Posada.
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