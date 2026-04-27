Llanera se prepara para San Isidro y diseña un dispositivo de seguridad para "garantizar su correcto desarrollo"

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez (PSOE), presidió este lunes la reunión de coordinación para ultimar el dispositivo de seguridad de cara a la Feria de Ganado de San Isidro, que se celebrará los días 9 y 10 de mayo. En la sesión han estado presentes representantes de la Guardia Civil, Policía Local, dirección de la Feria, técnicos municipales y responsables de la empresa de seguridad que participa en el dispositivo, además de los concejales de Seguridad, Nicolás Fernández, y de Ganadería, David del Pozo.

"La Feria de San Isidro es uno de los eventos ganaderos más importantes del concejo y, para nosotros, es importante coordinar todos los medios humanos y materiales que garanticen su correcto desarrollo", subrayó la regidora. En ese sentido, uno de los momentos más destacados del dispositivo tendrá lugar con el tradicional desfile ganadero del sábado, a partir de las 12.00 horas. Este año no habrá presencia de vacas, pero sí de caballos, cabras y ovejas, que atravesarán Posada hasta llegar al recinto ferial.

"Seguirá siendo un espectáculo, con cerca de un millar de animales y más de 300 pastores", detalló la Alcaldesa. Con el desfile arrancará el programa de la feria, que este año presenta una gran novedad: un espectáculo ecuestre nocturno y demostración de doma en libertad, de la mano de Miron Boccoci y Javier Simón. Este espectáculo promete convertirse en uno de los momentos más destacados de la feria, ya que combinarán técnica, sensibilidad y espectacularidad en un formato pensado para sorprender al público. El domingo, el recinto volverá a abrir sus puertas para iniciar la compra venta de ganado.

El concejal de Ganadería destacó que “la prioridad en Llanera son animales de calidad y sanos. Una premisa que se mantiene como seña de identidad de San Isidro y del conjunto de los certámenes ganaderos que se celebran en el concejo". En este sentido, desde la dirección técnica se ha insistido en el cumplimiento estricto de todas las exigencias sanitarias y normativas vigentes, garantizando el bienestar animal y la seguridad en cada una de las actividades.

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"La celebración de la Feria de San Isidro volverá a situar a Llanera como uno de los grandes referentes del sector ganadero en Asturias. El evento no solo tiene un importante valor económico y social, sino que también representa una muestra clara del el compromiso de este equipo de gobierno con el medio rural, los profesionales del sector primario y la tradición ganadera", concluyó Eva María Pérez.