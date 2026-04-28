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El baloncesto hace cantera en Llanera: el concejo alberga una nueva edición (con novedades) de su torneo para niños

El evento, que se celebra este fin de semana, incorpora como novedad un concurso de tiros "baby" para los más pequeños

Por la izquierda, Juan Carlos García, Albano del Castillo, Eva María Pérez, Manuel Suárez y José Antonio González

Por la izquierda, Juan Carlos García, Albano del Castillo, Eva María Pérez, Manuel Suárez y José Antonio González / A. Ll.

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

Llanera se prepara para vivir una nueva edición del torneo "Llanera basketball", que celebrará su cuarta convocatoria este fin de semana, consolidándose como una de las citas más destacadas del baloncesto base en el norte de España.

El evento, que se presentó oficialmente con la presencia de la alcaldesa, Eva María Pérez; el concejal de Deportes, José Antonio González; el coordinador del torneo, Albano del Castillo; el presidente del Club Baloncesto Llanera, Manuel Suárez; el presidente del CD Art-Chivo de Oviedo, Juan Carlos García, y el presidente del ACD Valnalón, Guillermo Arcay, reunirá a más de 150 jugadores repartidos en 42 equipos, procedentes de Asturias, Cantabria y Castilla y León.

Un torneo que, según la organización, trasciende lo puramente deportivo. "Es el lugar donde los más pequeños aprenden, comparten y crecen en equipo, sembrando valores que les acompañarán toda la vida", destacan desde la organización, subrayando el carácter formativo y social de la competición.

A pesar de su corta trayectoria, el torneo ha logrado una notable proyección. "Pese a su juventud, el torneo se ha convertido en un referente en el baloncesto asturiano y del norte de España. Y cada año sigue creciendo", remarcan los organizadores, que celebran la progresiva expansión del evento tanto en participación como en repercusión.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la incorporación de nuevas actividades para los más pequeños, entre ellas la categoría baby en el concurso de tiro, una iniciativa que busca ampliar la participación desde edades tempranas y reforzar el componente lúdico del torneo.

Ilusión

José Antonio González destacó el compromiso institucional con el deporte base y el crecimiento del evento: "Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por eventos que, como la Llanera Basketball Cup, sitúan al deporte base como un pilar de nuestro concejo. Este año, además, reforzamos la ilusión de los más pequeños", apuntó en la presentación.

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El Ayuntamiento de Llanera vuelve así a respaldar una iniciativa que, según señalan desde el Consistorio, encaja plenamente en su estrategia de promoción del deporte entre la juventud y de impulso a eventos que combinan formación, valores y convivencia.

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