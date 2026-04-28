Llanera estrenará en Asturias un exitoso programa internacional de apoyo voluntario a familias con dificultades para la crianza de sus hijos

Llanera será el primer concejo asturiano en aplicar el programa internacional Home-Start, un modelo de acompañamiento domiciliario a familias con hijos pequeños que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. La iniciativa, financiada con 46.657 euros procedentes de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se desarrollará entre mayo y diciembre y será evaluada por el Principado para valorar su extensión a otros municipios.

La presentación oficial tuvo lugar Lugo de Llanera, con la presencia de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco; la alcaldesa Eva María Pérez; el director ejecutivo de Home-Start España, Jorge Fernández de Valle, y la coordinadora del programa, Federica Gullo.

El proyecto será ejecutado por Asociación Nieru, organización autorizada desde 2022 para desarrollar este modelo en España. Asturias se incorpora así a una red internacional implantada en más de 22 países y considerada por la Comisión Europea (CE) como una práctica de referencia en prevención comunitaria.

El programa está dirigido a familias con al menos un hijo menor de ocho años que puedan estar atravesando dificultades derivadas de aislamiento social, ausencia de red familiar, estrés parental, cansancio acumulado, sobrecarga doméstica, problemas de salud o falta de experiencia en crianza. La solicitud puede realizarse directamente por las familias o a través de profesionales de servicios sociales y otras entidades, siempre con consentimiento previo.

Necesidades y duración

La intervención se articula mediante visitas semanales de unas dos horas realizadas por personas voluntarias previamente seleccionadas y formadas. El acompañamiento puede prolongarse hasta doce meses, en función de las necesidades detectadas en cada caso.

Ese voluntariado suele estar integrado por madres, padres o personas con experiencia en crianza, educación o acompañamiento familiar. No se trata de intervención profesional, sino de apoyo práctico y emocional desde la cercanía: escucha, orientación, ayuda en la organización cotidiana, acompañamiento a gestiones, apoyo en el cuidado infantil o actividades compartidas en el entorno comunitario.

El apoyo es gratuito, confidencial y flexible. También se prevén actividades grupales en las que varias familias y personas voluntarias comparten experiencias y aprendizajes.

El modelo establece, además, una supervisión permanente por parte de una coordinación profesional, que adapta cada intervención y realiza el seguimiento continuado del bienestar de las familias y del voluntariado.

Desde la Consejería se destaca que Llanera fue elegida por reunir una serie de condiciones favorables para medir resultados: tejido asociativo consolidado, servicios públicos disponibles, implicación técnica y tamaño adecuado para un pilotaje controlado.

Marta del Arco defendió durante el acto que la iniciativa responde a una lógica preventiva: “Home Start no es solo un proyecto, es una manera de mirar a las familias, de entender la comunidad y de construir sociedad”. "Nadie debería criar en soledad", subrayó la responsable autonómica, que situó el programa dentro de una estrategia de apoyo temprano a la infancia.

La experiencia será evaluada por la administración autonómica atendiendo a varios indicadores: mejora del bienestar emocional, fortalecimiento de habilidades parentales, reducción del estrés, aumento de autoestima familiar y mayor conexión con recursos comunitarios.

Noticias relacionadas

Un modelo internacional con medio siglo de recorrido

Home-Start nació en 1973 en Reino Unido. Actualmente, funciona en cinco continentes con más de 30.500 personas voluntarias, 58.000 familias atendidas y alrededor de 117.000 menores beneficiados. Diversos estudios internacionales atribuyen al programa mejoras sostenidas en bienestar emocional parental, reducción del aislamiento social, menor incidencia de estados depresivos y mejor adaptación infantil.