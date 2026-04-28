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Soto de Llanera estrena un novedoso punto de recogida de compras de Alimerka

El sistema suma ya un centenar de pedidos gestionados en la urbanización

El punto de recogida

El punto de recogida

Luján Palacios

Luján Palacios

Soto de Llanera

La urbanización de Soto de Llanera cuenta desde el pasado 9 de marzo con un nuevo punto de recogida de pedidos online de Alimerka, ubicado en el aparcamiento situado frente al colegio Los Robles, tras un acuerdo entre la compañía y la Asociación Vecinal de Soto de Llanera para la cesión del espacio.

El nuevo servicio, basado en el sistema Click & Collect, permite a los vecinos recoger sus compras realizadas por internet en taquillas habilitadas para ello. Según los datos facilitados por la empresa, en sus primeras semanas de funcionamiento ya ha superado el centenar de pedidos gestionados.

Potenciales clientes

La instalación da servicio a una zona residencial en la que viven más de 900 personas y se enmarca en la expansión de este modelo de recogida por parte de la cadena asturiana. Actualmente, Alimerka dispone de 55 puntos Click & Collect, la mayoría ubicados en sus propios supermercados, aunque la empresa está impulsando también su presencia en emplazamientos externos, como áreas residenciales o parques empresariales.

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Fuentes de la compañía señalan que cerca del 60 por ciento de los pedidos realizados a través de su supermercado online se retiran mediante este sistema, que permite recoger la compra pocas horas después de tramitarla e incluye productos frescos, refrigerados y congelados.

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Con la apertura del punto de Soto de Llanera, la empresa amplía una red con la que busca ofrecer alternativas a la entrega a domicilio y facilitar la recogida de pedidos en zonas de tránsito habitual para los usuarios.

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