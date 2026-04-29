Llanera presenta el mayor presupuesto de su historia: 18,3 millones de euros con incremento del gasto social, más inversión y refuerzo en seguridad

El equipo de gobierno de Llanera ha presentado este martes el proyecto de presupuestos municipales para 2026, que asciende a 18.295.964 euros, la cifra más alta de la historia del concejo. La propuesta supone un incremento del 10,88% respecto al ejercicio precedente, cuando las cuentas fueron de 16.499.739 euros.

Se trata del primer presupuesto de la alcaldesa, Eva María Pérez (PSOE), quien destacó que las cuentas "miran al presente y al futuro del municipio, y preparan a Llanera para los retos que vienen desde una gestión rigurosa y responsable". Añadió, además, que "marcan el inicio de una etapa de consolidación y transformación del concejo, demostrando que hay proyecto, estabilidad y futuro para Llanera".

El presupuesto incrementa también el volumen de inversiones reales hasta 546.778 euros, frente a los 513.826 euros del pasado año, lo que representa un aumento del 6,41 %. Entre las principales partidas de gasto figura una de 150.000 euros destinada a actuaciones en materia de seguridad, en la que se incluye la instalación de nuevas cámaras de vigilancia del tráfico y la adquisición de elementos de seguridad, además de un proyecto de mejora de la seguridad vial para Ferroñes con un coste de 48.000 euros. Eva María Pérez subrayó que "somos plenamente conscientes de la preocupación existente entre los vecinos en temas de seguridad y, por eso, realizamos un mayor esfuerzo inversor en este ámbito, dándole la relevancia que entendemos merece dentro del proyecto de inversiones". La regidora matizó que "esto no impide seguir impulsando otras actuaciones paralelas, en colaboración con los vecinos, para atender las demandas que vayan surgiendo".

En materia de seguridad ciudadana, las cuentas incluyen también la incorporación de tres auxiliares a la plantilla de la Policía Local.

El plan inversor reserva otros 143.000 euros para la retirada de amianto en edificios municipales, así como 50.000 euros para la reparación del techo del gimnasio del colegio de Posada. Sobre esta última actuación, la Alcaldesa afirmó que "la mejora de los centros educativos sigue siendo una línea fundamental de trabajo". "Es clave para garantizar espacios adecuados, seguros y de calidad para nuestros escolares", añadió.

Otra de las actuaciones preferentes es el acondicionamiento de caminos, con una partida de 46.000 euros. En este punto, la regidora explicó que hay "tres prioridades constantes" en la acción de su gobierno: el arreglo de caminos, la mejora del alumbrado público y la extensión del saneamiento. "Se trata de servicios básicos imprescindibles para mejorar la calidad de vida de los vecinos en todo el concejo", indicó Pérez.

En materia de servicios, el proyecto recoge una nueva línea de subvenciones dotada con 25.000 euros para la limpieza de fosas sépticas.

Del área de bienestar social destaca el aumento de 462.000 euros en la partida destinada a ayuda a domicilio, que se sitúa en 1,2 milones. También se duplican las ayudas al alquiler, hasta alcanzar los 60.000 euros, y se incrementan en 40.000 euros las ayudas a comedor. Además, el documento recoge un incremento de 3.000 euros en la subvención nominativa a la asociación Llanera sin barreras.

En educación, las becas destinadas a estudiantes de la Universidad de Oviedo empadronados en el concejo aumentan en 3.000 euros. También se recoge una partida de 20.000 euros para la promoción empresarial. Por lo que se refiere al ámbito deportivo, el presupuesto prevé un incremento de 36.000 euros en las ayudas destinadas a eventos y actividades organizadas por clubes y entidades, además de 9.000 euros para prevención de la violencia.

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La alcaldesa resumió el proyecto como "un presupuesto que aporta estabilidad al municipio y que, al mismo tiempo, mira al futuro con responsabilidad". "No se trata solo de gestionar el presente, sino de sentar las bases de un desarrollo equilibrado y sostenible", concluyó Eva María Pérez.