El restaurante de Llanera que recomiendan dos grandes guías gastronómicas cocina "sin estridencias" y "te hará disfrutar desde el primer plato hasta el postre"

Llanera cuenta con un restaurante que aparece recomendado en dos de las guías gastronómicas de mayor prestigio, la Repsol y la Michelín. Se trata de Arraigo, ubicado en Posada, y que tiene a Ángel Martínez de Marigorta como chef y propietario, junto al jefe de sala, Omar García González. El local cuenta con diversas especialidades, entre ellas la albóndiga de centollo, una de sus elaboraciones más populares.

"Este pequeño restaurante con un concepto de cocina abierta, basa su filosofía en el respeto por la naturaleza, apoyándola con una huerta propia y productos locales. Su cocina es creativa pero sin perder los sabores, te hará disfrutar desde el primer plato hasta el postre, sin estridencias, pero con originalidad y saber hacer. Poniendo en valor cada producto y cada bocado que te lleves a la boca", describe la Guía Repsol en su web sobre el establecimiento.

Plato elaborado con setas en el restaurante "Arraigo". / P. T.

Mientras, la Guía Michelín señala que el restaurante se encuentra bajo los soportales de un edificio de viviendas y "cuenta con un amplio bar a la entrada, de uso exclusivo, donde puedes tomar algo antes de pasar a la mesa del comedor".

"El chef Ángel Martínez de Marigorta pone al día la tradición asturiana con propuestas, de texturas ligeras y cuidada presentación, donde lo más importante es el sabor. La carta, con platos como la Albóndiga de centollo y su caldo, el Pitu con arroz o el Pichón en despiece y espinaca, se ve apoyada por dos menús degustación: Raíces y Arraigo", añade.

Albóndiga de centollo. / P. T.

El comedor es un espacio sobrio, pero agradable, donde se sirven platos que verdaderamente sorprenden al comensal por los sabores singulares y su combinación en las elaboraciones. ¿Y los precios? Disfrutar de la cocina de este espacio, probando varias especialidades de la carta no llega a cien euros para dos personas, aunque claro está, todo depende de lo que se elija. Hay dos tipos de menú cerrados: el "Raíces" (cuatro platos y un postre), que cuesta 49 euros, y el "Arraigo" (seis platos y postre), que asciende a 70 euros.