Los vecinos de San Cucao, en Llanera, intensifican la protesta para exigir el arreglo de la carretera que cruza la parroquia: "Llevamos un año pidiéndolo"

Con un lema claro, “La seguridad no se negocia, la dejadez puede matar”, los vecinos de San Cucao (Llanera) se volvieron a echar ayer a la calle para cortar el tráfico a modo de protesta y exigir “que nos arreglen ya la carretera”. Una reivindicación que, como explicaron, efectúan por cuestiones de "tranquilidad, seguridad y antes de que pueda pasar una desgracia" en un tramo por el que transitan unos 6.000 vehículos diarios. “Llevamos un año pidiendo que nos arreglen la carretera, que se pinte, que se señalen bien los pasos de peatones y que se ponga un radar”, manifestó Rubén García, líder de la asociación vecinal de San Cucufate.

Ante el paso de peatones situado antes del camino hacia Villanueva y el de la iglesia de San Cucao, casi medio centenar de vecinos realizaron una protesta que consistió en cruzar de forma continua ese paso y pararse en algún momento con una pancarta en la que visibilizan su enfado y preocupación por la mejora de un vial que consideran peligroso.

“El problema de que no esté pintada la carretera es que, evidentemente, las marcas no se ven, y los vehículos pasan a una velocidad que no es normal. Hay muchos coches y un tráfico de camiones exagerado porque tenemos una cantera y van rápido, con la carga sin tapar. Lo único que queremos es que los vehículos transiten a la velocidad que tienen que pasar”, enfatizó García.

Control de velociadad por radar

El dirigente vecinal se refirió también a la reducción de la velocidad a 40 kilómetros por hora en la zona del colegio. Pidió al Principado, titular de la carretera, que se acometa también la construcción de un tramo de acera en la zona de las casas de La Parte. Y lanzó también un mensaje al Ayuntamiento de Llanera, para que les apoye en la reivindicación: "Pedimos que vaya de la mano con nosotros. Entendemos que la carretera es titularidad del Principado, pero, la administración más cercana que tenemos es el Ayuntamiento, son los que tienen que ir al gobierno regional a pedir esto", señaló Rubén García.

Entre las medidas anunciadas para solucionar los problemas relacionados con el tráfico en la parroquia se encuentra el anuncio, por parte de la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, de que se instalará en un mes un paso de peatones inteligente en la citada zona del colegio, con un sistema de sensores de presencia que se ilumina para advertir a los conductores y que reduzcan la velocidad.

Algunos vecinos, como María Suárez, se muestran cautos y recelan de las soluciones planteadas. "Las administraciones pasan por aquí todos los días. Pero no hacen nada. El silencio se les da bien”, enfatizó, durante la protesta, en la que señaló la “frustración total” y la “inseguridad” por afrontar cada día el peligro de esta carretera principal que atraviesa la parroquia. “El principal problema es el exceso de velocidad. Es una carretera que está en muy mal estado, sin pinturas, los camiones pasan sin toldo y te rebotan las piedras en la pared de la casa. La inseguridad es tremenda. Por poner un ejemplo, para cruzar y tirar la basura igual tardo diez minutos", resume la vecina.