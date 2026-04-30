Llanera Sin Barreras celebra su décimo aniversario con charlas, un encuentro en el recinto ferial y una gran muestra fotográfica

Una década es el tiempo que lleva el colectivo Llanera Sin Barreras trabajando en la promoción de la inclusión, la diversidad y la igualdad en el concejo de Llanera. El colectivo fundado por Juan Majada ha realizado en estos diez años cerca de 500 acciones, como destacó Chus Bobes, actual secretario, y quiere ahora celebrar esa trayectoria con charlas, un encuentro en el recinto ferial y una gran exposición fotográfica. “Y habrá más cosas que iremos cerrando", remarcó Bobes en la presentación del programa de este décimo aniversario, en la que estuvo presente la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez.

La actividad se iniciará este mes de mayo. Será con cuatro charlas, que se celebrarán los jueves del mes, todas a las 18.00 horas, salvo la del día 21, que será a las 17.00 horas.

La primera charla será el día 7, con el tema "Accesibilidad en el hogar y en la comunida: derechos, permisos y ayudas". Estará impartida por Carmen María Muñoz, jefa de Urbanismo y Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Llanera. El día 14 se abordará el tema "Tai-jitsu sin barreras, para todas las personas sin límites", a cargo de Javier Peláez y Aurelio López, monitores titulados de tai-jitsu. Bajo el título “Salud integral para todos: cuerpo, mente, emociones y energía”, el día 21 reflexionarán ante el público José Ramón Bahamonde, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y Emilio García, terapeuta. El cierre será el día 28 con la ponencia "Disfagia: cuando tragar no es fácil", con Carmen Suárez, logopeda.

Asistente a la presentación del programa de actos por el 10.º aniversario de Llanera Sin Barreras. / P. A.

Otro de los planes en los que trabajan desde la asociación es una exposición con parte de las 8.000 fotos que tienen en su base de datos sobre las cerca de 500 acciones realizadas en esta década. "Queremos realizar un recorrido fotográfico por nuestra historia y llevarlo a los centros sociales de las zonas rurales", enfatizó Chus Bobes, secretario de una asociación que preside en la actualidad María José González.

"Seguir trabajando en eliminar barreras"

Otra actividad confirmada es un encuentro de convivencia en el recinto ferial de Llanera, a celebrar del 11 al 13 septiembre. Además el Club Los Pórticos de Cayés ha hecho beneficiario al colectivo de su acto solidario con el colectivo Talentos Diversos.

Eva María Pérez, ensalzó el papel de la asociación en esta década: "Desde que Llanera sin Barreras existe, nos hemos convertido en un concejo más amable, más empático y más accesible, donde todos podemos convivir en igualdad de condiciones", afirmó. Y también subrayó que seguirá contando con el apoyo del Ayuntamiento "para continuar trabajando en eliminar barreras y que todo aquello que hagamos nuevo se haga ya sin ellas".

Chus Bobes, por su parte, hizo hincapié en la importancia de las acciones de Llanera sin Barreras durante estos diez años. "Se ha demostrado que cuando una comunidad se une con ilusión, se derriban obstáculos donde antes había solo dificultades. Seguimos trabajando en esa línea de inclusión e igualdad de oportunidades", afirmó.

El secretario del colectivo también miro hacia el futuro y destacó que, aunque se ha avanzado, "aún hay que seguir trabajando para eliminar barreras arquitectónicas y sociales, o para sensibilizar a la sociedad sobre el valor de las distintas diversidades", aseveró. Bobes cerró su intervención con un mensaje de reflexión: "La discapacidad no define a una persona. Lo que define a una sociedad es la manera en la que responde a las necesidades de sus ciudadanos".