Llanera impulsa la ampliación de la red de abastecimiento de Villar con una inversión de 124.000 euros

El Ayuntamiento de Llanera ha sacado a licitación la ampliación de la red de abastecimiento de Villar, en la parroquia de Villardeveyo, con una inversión de 124.000 euros destinada a conectar este núcleo con la red pública de agua potable.

La actuación busca resolver una situación de suministro precario en Villar, donde la red actual es antigua y no garantiza caudal suficiente ni presión estable, especialmente en determinadas épocas del año.

El proyecto prevé ejecutar una nueva conducción de 985 metros de longitud desde un punto próximo a la carretera AS-17, en Veyo, donde existen condiciones adecuadas de presión y caudal. La tubería discurrirá paralela a la vía de acceso al núcleo.

La intervención incluye además sistemas de regulación de presión, elementos de control y telelectura, así como la preparación de siete conexiones hasta el límite de las parcelas, de forma que futuras acometidas domiciliarias puedan realizarse sin necesidad de abrir de nuevo el pavimento.

La alcaldesa, Eva María Pérez (PSOE), señala que el objetivo es "asegurar unas condiciones adecuadas de salubridad, continuidad y calidad del servicio" y añade que "el abastecimiento es un servicio básico que debe prestarse con todas las garantías, y esta actuación permitirá dar una solución definitiva a los problemas que vienen sufriendo los vecinos de Villar".

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El inicio de las obras está previsto para este verano, con un plazo máximo de ejecución de cuatro meses. Según la regidora, el Ayuntamiento mantiene así la línea de modernización de las redes de servicio para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del abastecimiento.