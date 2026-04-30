Paco, Gertrudis y Fabiola, la historia del burro y las hembras enanas que encontraron un hogar en Llanera tras ser desahuciados en Zamora
Los tres animales viven plácidamente en el núcleo zoológico de Tuernes El Pequeño
Paco, Gertrudis y Fabiola son tres burritos, un macho con mezcla de zamorano y dos hembras enanas, que viven hoy plácidamente en el núcleo zoológico de Tuernes El Pequeño, en Llanera. Tuvieron la suerte de ser recogidos por los responsables de este espacio, pues se trata de ejemplares que sus anteriores dueños ya no querían y cuyo destino hubiera sido probablemente el sacrificio de no haber encontrado un hogar en Asturias, donde llevan ya algunos años.
"Las dos hembras son enanas y ya no las querían" por su edad, explican desde el núcleo zoológico. El propietario anterior no tenía previsto mantenerlas con vida. Mientras, Paco "estaba con más burros en una explotación que los dedicaba a paseos en mercados y ferias" y su antiguo dueño acabó por sacrificarlos, fin del que solo se libró este ejemplar que recuperaron en Tuernes.
Recinto al aire libre
Los tres, que provienen de Zamora, comparten uno de los recintos al aire libre del núcleo zoológico llanerense y son uno de los grupos de animales cuya historia más llama la atención de los visitantes.
Este espacio de Llanera abre los fines de semana. Los sábados, en horario de 15.30 a 18.30 horas. Los domingos, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.30 horas. Se puede visitar sin cita previa, si bien horarios pueden sufrir cambios por inclemencias climatológicas.
Este primero de mayo tienen horario especial: el día 1 abren de 11.00 a 14 horas y de 16.00 a 18.30 horas y tampoco hace falta reserva.
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