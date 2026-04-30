Todo preparado en Llanera para la jira de Santufirme: desde la quedada para subir al Picu a las actuaciones musicales
La fiesta se celebra este viernes y reúne a familias y grupos de juventud
Ya está todo listo, un año más, como cada día 1 de mayo, para celebrar en Llanera por todo lo alto el día festivo nacional. La jira de Santufirme es una fecha marcada en el calendario para familias y más recientemente para grupos de amigos. Un evento que disfrutan en Llanera sus vecinos, y algún visitante, para ir arrancando ese aroma festivo, aunque sea en primavera, que ya sirve para visualizar en la cercanía el plan de romerías y celebraciones veraniegas.
La jira de Santufirme tiene una jornada muy intensa este viernes, que se iniciará pronto, desde las 10.00 horas, con la entrega del bollu para los socios de la asociación vecinal Cafamilu en su local (calle Severo Ochoa 6 de Lugo), que es una de las organizadoras de la fiesta junto a Amigos de Lugo y el Ayuntamiento de Llanera.
Actuaciones musicales
A las 11.00 horas será el momento en el que se inicie el ritual especial de la subida al Picu Santufirme. Será con una quedada en la plaza San Isidro de Lugo de Llanera. Y a partir de ahí, ya agrupados todos los romeros, desfilarán hacia el lugar festivo, amenizados con música en ese tránsito.
Una vez allí la fiesta no decaerá. Habrá sesión vermut amenizada por el Grupo Aroma a las 13.00 horas. Y volverá a dar otro pase a las 17.00 horas, ya con la comida reposada, para que no decaiga la fiesta, antes de que entre en acción RVS Dj.
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