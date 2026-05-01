"Hay buena sintonía", reconoce Gonzalo Bengoa sobre la negociación con el PSOE para apoyar el presupuesto de Llanera

Izquierda Unida (IU) medita su posición respecto al proyecto de presupuestos de Llanera, por valor de 18,3 millones de euros, que llevará el gobierno local al próximo Pleno. El voto o la abstención del único edil de la coalición, Gonzalo Bengoa, que apela a una negociación que se mantiene activa con el gobierno del PSOE liderado por Eva María Pérez en base a "once puntos que exigimos prioritarios”, es la llave para que las cuentas salgan adelante. “Hay buena sintonía”, transmite el concejal de la coalición de izquierdas, mientras que tanto desde el PP como en Vox anticipan su voto en contra, aludiendo, respectivamente, "a la falta de ambición" de la propuesta y a que "está mal ajustada a las necesidades del concejo".

El proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno de Llanera este pasado martes refleja un incremento del 10,88 por ciento respecto al de 2025, al pasar de 16,49 millones a 18,29 millones de euros. La Alcaldesa destaca que las cuentas "preparan al concejo para los retos que vienen desde una gestión rigurosa y responsable".

"Si hay buena predisposición para firmar el acuerdo, habrá presupuestos", subraya Bengoa. El documento que negocian va más allá de las partidas presupuestarias para esas once peticiones. “Vamos a ver si lo aceptan de una manera clara, no queremos un brindis al sol. Puede ser con dotación presupuestaria o con un firme compromiso de que se van a realizar”, enfatiza el edil de IU.

El año pasado, IU optó por la abstención, argumentando el incumplimiento en la ejecución de algunos proyectos del ejercicio anterior. "No habían cumplido la totalidad de los puntos del presupuesto de 2024. En el proyecto de este año destacan que es la primera vez que se superan los 18 millones, pero la cuestión no es la cantidad, sino la capacidad de ejecución, que todo lo que se anuncie realmente se haga", expone Bengoa.

Entre los puntos que defiende IU en la negociación está la subida de las ayudas al alquiler, que se ha incluido en el proyecto del PSOE con un aumento de hasta los 60.000 euros. También un plan integral de actuación para Lugo de Llanera, “porque se hicieron muy pocas cosas de las que estaban previstas". Y que se incorpore la asignatura de "música y movimiento" en la escuela municipal.

"No hay proyecto", señala el PP

En el PP, principal grupo de la oposición, el portavoz, Silverio Argüelles, critica que “vemos un modelo continuista, con presupuestos clavados a los que aprobaba Gerardo Sanz”. Subraya también "la falta de ambición" y constata que "no hay ni tienen proyecto para Llanera, siguen sin afrontar retos que consideramos que desde el Ayuntamiento se deben afrontar".

En cuanto a Vox, Marisa Menéndez, su portavoz, critica que desde el equipo de gobierno "presuman" de contar con el presupuesto más alto de la historia de Llanera, "cuando la realidad es que sigue estando mal ajustado a las necesidades del concejo”.

Desde la formación de derechas ahondan en algunos puntos de las cuentas que no comparten, como “la escasa partida destinada a inversiones, que ni siquiera alcanza el 3% del total”. También critican los 46.000 euros destinados al acondicionamiento de caminos, “que resultan claramente insuficientes para atender las necesidades existentes, al igual que los 150.000 euros previstos para actuaciones en materia de seguridad”.

Por último, Menéndez recalcó que “un presupuesto histórico debería traducirse en mejoras reales para los vecinos, no en partidas claramente insuficientes”.