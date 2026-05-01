Llanera activa la convocatoria de ayudas a emprendedores locales que hayan puesto en marcha sus negocios en 2025

El Ayuntamiento de Llanera ha aprobado la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a emprendedores que hayan puesto en marcha su actividad en el municipio durante el año 2025. El acuerdo fue adoptado por unanimidad en la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 24 de abril.

La línea de ayudas cuenta con una partida económica de 19.000 euros. Las bases reguladoras, incorporadas al expediente, fijan los requisitos de acceso, los criterios de valoración de las solicitudes y el procedimiento de concesión.

El acuerdo municipal establece la publicación íntegra de las bases en la sede electrónica del Ayuntamiento y la remisión del extracto de la convocatoria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

El plazo para presentar solicitudes será de 30 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el BOPA. La presentación deberá realizarse exclusivamente por vía telemática, a través de la sede electrónica municipal y conforme al modelo normalizado incluido en las bases.

El expediente se trasladará a los servicios municipales de Intervención, Tesorería y al área de Promoción y Desarrollo Económico para su ejecución.

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La iniciativa busca promover la actividad emprendedora del concejo y fomentar el empleo, así como su reactivación y la del autoempleo. También desde el Ayuntamiento resaltan la importancia de impulsar la actividad económica y el incremento del tejido empresaria