Tradición, buen tiempo y ganas de fiesta en la jira de Santufirme de Llanera: "Es la primera romería del año y se nota"

Cuentan las jóvenes Alba Blanco, de Castañera, y Mara Antelo, de Lugo de Llanera, que invocaron a Santa Clara para que hiciera un buen día y el sol venciese al agua. "También pusimos a la Virgen de fondo de pantalla para que no lloviese", confiesan. Y todo porque no querían perderse la oportunidad de disfrutar al máximo de la jira de Santufirme, una celebración familiar y de amigos que es muy esperada en el concejo llanerense. "Había ganas. Es la primera, y se notan esas ganas de fiesta", añadieron. Con ese entusiasmo, estas dos integrantes de un grupo de 15 amigos, participaron en la tradicional romería, que se celebra en el entorno del Picu Santufirme, y que fue este año multitudinaria.

Como cada 1 de mayo, la plaza de San Isidro de Lugo, a eso de las once de la mañana, fue el punto de encuentro marcado para el arranque de la celebración. Ahí, tras los pasos de un furgón con música, arrancaron más de medio centenar de jóvenes la peregrinación a Santufirme. Fueron la avanzadilla, ya que más tarde se fueron sumando familias y más grupos de chavales, gente joven que ha ido ganando con el paso de los años más peso en el festejo.

Un momento de la romería, repleta de vecinos, a la hora de la comida. / P. A.

Bocadillos, empanada, aceitunas y tortilla. Fueron los indispensables de la comida de la pandilla de Blanco y Antelo para disfrutar de una jornada de tradición y amistad. "Primero, íbamos con la familia y, ahora, ya vamos con el grupo de amigos. Lo especial es que nos juntamos todos, porque muchos ya estudiamos fuera de Llanera y es el día de reencuentro", apuntó Alba Blanco. "Esto marca el inicio de verano y las ganas de fiestas que tenemos", añadió.

Lleva casi medio siglo celebrándose esta fiesta marcada en rojo en el calendario de los llanerenses. Atrás quedan aquellos años en los que los jóvenes acampaban y dormían incluso en el prau donde se celebra la jira. Ahora, a eso de las nueve de la noche toca retirada. Son horas más que suficientes para celebrar.

"Un día muy esperado"

"Es un día muy esperado. Primero subía de guaje con mi familia y ahora es la forma de inaugurar el verano con los amigos. Es un punto de reunión, un día muy guapo", destacó Ander Sabin, vecino de Ferroñes, que también subió a Santufirme junto a su pandilla, de la que también forma parte Nel Arias, de Guyame. "Hace buen día, pero venimos preparados para todo. Esto es Asturias y, si llueve un poco, no nos va a fastidiar la fiesta", destacó en alusión a la previsión de alguna llovizna para la tarde.

La fiesta estuvo organizada por Amigos de Lugo y la Asociación Vecinal Cafamilu, en colaboración también con el Ayuntamiento de Llanera. En el local de Cafamilu se repartió el tradicional bollu preñau y la botella de vino a cerca de 150 socios, como a Juan José Pérez y Felipe Paíno, que cumplieron con el ritual de pasar por allí a media mañana.

La jira, ya arriba, se desarrolló con un gran ambiente y amenizada por las actuaciones musicales para la sesión vermú y para la vespertina. El Grupo Aroma actúo al final de la mañana y en el primer pase de la tarde, hasta que tomó el relevo RVS Dj para dar el impulso de energía a los que se animaron a subir a la fiesta, que volvió a dejar el mismo poso entre todos los presentes: "Lo guapo es que es un día en que nos juntamos todos y eso ya merece la pena".