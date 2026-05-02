Trasladan a un hombre al HUCA tras colisionar su vehículo contra una torre eléctrica en el polígono de Silvota, en Llanera
El Servicio de Atención Médica Urgente movilizó una UVI móvil de Oviedo para evacuar al herido, cuyo pronóstico es reservado a expensas de más pruebas
Accidente en el polígono empresarial e industrial de Silvota, en Llanera. Un varón ha sido evacuado en UVI móvil al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras colisionar con su vehículo contra una torre eléctrica en las instalaciones industriales. El siniestro se produjo sobre las 11.02 horas.
El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) ha confirmado que el afectado, cuyo pronóstico es reservado a expensas de más pruebas y nueva valoración médica, fue evacuado en la UVI Móvil de Oviedo al centro hospitalario.
Para este suceso, el Centro de Coordinación de Emergencias movilizó a cuatro bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en La Morgal, que se desplazaron al lugar con el furgón multisocorro. Los efectivos procedieron a la excarcelación de uno de los ocupantes del turismo.
La intervención finalizó a las 11.54 horas. Además, la sala del 112 del SEPA dio aviso a la Policía Local, a la Guardia Civil y al SAMU.
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