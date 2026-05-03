El equipo inclusivo del All Rugby Llanera cumple cuatro años de esfuerzo, progreso y hasta un título en la Liga de Castilla y León: "Hemos creado una gran familia”

El rugby en Llanera es una gran familia desde hace una década cuando nació en La Morgal el All Rugby Llanera. Un deporte que cada día y año va ganando adeptos. Y que presume también de un proyecto que nació hace cuatro años y que se ha asentado, hasta el punto de haber logrado recientemente el título del campeonato de Liga en Castilla y León. Se trata del equipo Mixed Ability. Un conjunto inclusivo, formado por jugadores con y sin discapacidad. “Lo más importante es que hemos creado una gran familia dentro y fuera del campo”, resalta Carlos Areces, jugador y entrenador de este conjunto.

"Una temporada intensa y satisfactoria"

“Ha sido una temporada intensa, pero muy satisfactoria. Todas las personas, tanto con o sin discapacidad. y todo el entorno están muy orgullosos. Ha sido una guinda al pastel de unos años de mucho trabajo y esfuerzo. No solo por los resultados deportivos, sino por este tipo de cosas, hacen que merezca la pena tanto esfuerzo”, enfatiza Areces, tras cosechar este año el título de Castilla y León, tras el segundo puesto de la temporada anterior.

El motivo por el que compiten en la región vecina fue la ausencia de competición en Asturias, poder optar “a un nivel y grado experiencia más alto”, porque como argumenta Areces “intentamos buscar y sacar el máximo potencial de todos los que jugamos en el equipo”.

La competición les ha llevado a competir con rivales de Ávila, Valladolid, León y Zamora, en una temporada en la que consiguieron pleno de victorias, y con un nivel muy satisfactorio en juego y rendimiento. “Conseguimos progresar como equipo. Dando un muy buen nivel deportivo, pero bueno, sobre todo una oportunidad buenísima, para poder crear esa familia fuera del campo, que es lo que caracteriza a ese deporte”, reflexiona Areces.

Cuatro años de éxitos y progreso

Este éxito, en forma de campeonato, se suma a otros grandes logros en los apenas cuatro añso de vida del equipo inclusivo del All Rugby Llanera. Como cuando participaron en 2025 en Pamplona en el Mundial de Rugby Mixed Ability. “Ahora uno de los objetivos que tenemos a corto o medio plazo es participar en el Mundial IMART que se va a celebrar en 2028 en Canadá”, resalta el jugador y entrenador del equipo llanerense.

Tampoco olvidan la experiencia de 2023 cuando representaron a la selección asturiana en el campeonato CESA de selecciones. O las experiencias y convivencias en torneos en Galicia, Paías Vasco, Madrid, a Valladolid. Sin olvidar el Torneo Intercantábrico que organizan en Llanera.