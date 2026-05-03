Llanera se convierte en epicentro del baloncesto de cantera con más de 500 jugadores y 42 equipos en la Basket Cup: "Es una oportunidad para que lo pasen bien y aprendan"Q

Ana Montes, del Club Baloncesto Siero, fue una de las debutantes en el torneo. A sus 8 años, lleva pocos meses practicando este deporte, que le recomendó su hermana. “Me divierto y aprendo”, señaló instantes de participar en el torneo Llanera Basketball Cup que reúne este fin de semana, en tres sedes del concejo de Llanera, a 500 jugadores de 42 equipos de base para disputar un total de 150 partidos.

Si la primera jornada, la del viernes, fueron protagonistas las categorías benjamín y alevín, este sábado fue el turno de los más pequeños, los de la categoría "baby", de entre 5 y 8 años, que en muchos casos afrontan sus primeros meses practicando el deporte de la canasta. "Me gustaría jugar muchos años", apuntó Martín García, del Club Baloncesto Llanera y vecino de Truébano.

El Torneo Llanera Basketball, en imágenes / P. A.

La jornada sabatina se celebró con partidos sin marcador, sin un afán competitivo, pero sí de dar la oportunidad a los principiantes de emular el espíritu de afrontar un torneo. “Hemos pasado en categoría baby de 8 a 12 equipos, vamos a seguir creciendo por ahí, porque no tienen tantas ligas o copas, apenas una competición al mes", destacó Albano del Castillo, coordinador del torneo.

El Club Baloncesto Llanera, que presidente Manuel Suárez, se encuentra ahora en un proceso de asentamiento de su base. En el torneo compitieron junto al Art-Chivo de Oviedo. "Vamos creciendo poco a poco, trabajando junto a los colegios y el instituto de Llanera, para sumar adeptos al baloncesto", enfatizó Suárez.

Aprender el juego colectivo

¿Y cómo afrontan el torneo los verdaderos protagonistas? "Con total libertad para jugar, pasarlo bien y aprender. En estas edades, al final, es como mejor lo pasan", reflexionó Ignacio Suárez, entrenador del Llanera. "Lo importante ahora es que aprendan un poco lo que es el juego colectivo, intentar la formación y la técnica base, votar o tirar a canasta", añadió.

Carlos Sánchez, entrenador del Club Baloncesto Siero, hizo hincapié en “la importancia de la primera toma de contacto con el baloncesto y los primeros pasos en la técnica individual”. Además, incidió en la necesidad de que los más pequeños tengan algún encuentro más.

Integrantes del equipo baby del Club Baloncesto Siero. / P. A.

El concejal de Deportes de Llanera, José Antonio González, destacó que esta cita es "clave para el fomento de los valores de esfuerzo y compañerismo". También resaltó el apoyo municipal para la celebración de este tipo de eventos. "Son el verdadero motor de crecimiento y salud para nuestros jóvenes deportistas. Seguiremos impulsando estos espacios con la visión de consolidar a Llanera como referente del fomento del deporte base", concluyó.