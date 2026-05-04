Un desfile con cerca de 900 animales y treinta "pequemanejadores", gran aliciente de una Feria de San Isidro de Llanera que contará con operadores europeos

Caballos, cabras, ovejas, perros y hasta medio centenar de ocas. En ausencia de vacas, por la situación sanitaria a causa de dermatosis nodular contagiosa, el popular desfile de la Feria de San Isidro de Llanera tendrá otros alicientes. Por las calles de Posada desfilarán cerca de 900 animales este sábado por la mañana, a partir de las 12.00 horas, en dirección al recinto feria de Ables. Cerca de 300 pastores, y una treintena de jóvenes de la Escuela Municipal de Manejadores ("pequemanejadores"), abrirán el programa de actos de un evento que, más allá de la parte expositiva y actividades para el público, se presentan también con muy buenas expectativas para los operadores.

El recinto ferial acogió este lunes la presentación de la cita, que se celebra este sábado y domingo. “Es uno de los tesoros que tenemos en Llanera, una feria que va a ser seguro un exitazo”, detalló la alcaldesa del concejo, Eva María Pérez. La regidora estuvo acompañada en el acto por David del Pozo, concejal de Medio Rural y Ganadería; Eliseo López, director técnico del evento, y los ganaderos Manuel Amores y Andrea Pérez.

Labranza y manejo de rebaños

El recinto ferial se abrirá a las 14.00 horas del sábado, al finalizar el desfile. Para la tarde está prevista una exhibición de antigua labranza con animales a las 19.00 horas. "Vienen dos mulas de Gerona y lo interesante, novedad y digno de ver es que labran sin nadie delante", enfatizó López. Más tarde, a las 20.00 horas, se celebrará otra exhibición, en este caso de manejo de rebaños con perros de raza border collie.

Por la noche, a las 22.00 horas, tendrá lugar un gran espectáculo ecuestre nocturno y una demostración de doma en libertad con Miron Boccoci y Javier Simón. "Será muy especial, algo muy emocionante, que durará 70 minutos", avanzó la Alcaldesa.

El recinto volverá a abrir el domingo de 09.00 a 15.00 horas. Desde las 11.00 horas habrá diversas exhibiciones de labranza y manejos de rebaños.

Además, durante el fin de semana habrá tres barracas de comida, al sumarse una más en esta edición para cubrir la demanda.

Participación récord

David del Pozo insistió en la "situación excepcional" por la crisis sanitaria que desemboca en la ausencia del ganado bovino. "Es una medida de prudencia con la que queremos proteger a los ganaderos", resaltó. Por eso, indicó que este año "demostraremos robustez y capacidad de adaptación”, en alusión al protagonismo que asumirá el ganado equino. "Hay un claro repunte de este mercado y habrá una participación récord de operadores de España y Europa", señaló respecto a las expectativas de compra y venta. "Será un éxito logístico, con un lleno de ocupación hotelera, y también con una petición de reserva para los corrales que están superando las expectativas", remarcó.

Un momento de la presentación de la Feria de San Isidro en el recinto ferial de Llanera. / P. A.

Eliseo López también ahondó en esa línea en cuanto “al enorme interés de operadores nacionales por el mercado de potros”. Y se refirió al buen futuro de este sector: "La media de edad del público del mundo equino es de 25 a 40 años, y, además, vienen acompañados de sus hijos, mientras que en los concursos de vacas la media está más bien cerca de los 70 años. Así que aportar por el ecosistema del mundo equino es un acierto", indicó.

La Feria de San Isidro se ha consolidado en apenas una década como un referente del norte de España. Y así lo atestiguan también los operadores locales. "Fue y seguirá siendo una de las mejores. Se ve todos los años mucha gente y hay que tirar para adelante con la feria", incidió Manuel Amores, de Posada, con más de tres décadas de dedicación y que acercó a la presentación una cría de una yegua de apenas 48 horas de vida. "Es una cita que marca bastante en España y prestar que haya animales de aquí de Llanera", añadió Andrea Pérez, joven ganadera del concejo.

Otro de los alicientes serán los "pequemanejadores", que este año desfilarán con cabras, y que se han entrenado como siempre para la ocasión, con una treintena de animales adquiridos para la cita. "Esta escuela es una apuesta del Ayuntamiento por el relevo, es algo muy emocionante”, detalló la Alcaldesa. "Los ensayos nos han demostrado que las cabras también son muy manejables”, detalló el director técnico del evento.