El grupo Mozucos por Derechobe extiende su actividad fuera del concejo y defiende la participación juvenil

El XIX Encuentro Autonómico de Grupos de Participación Adolescente del Principado de Asturias, celebrado en Cangas de Onís, contó con la participación de representantes juveniles de distintos concejos, entre ellos los Mozucos por Derecho de Llanera.

Bajo el lema "Cultura de paz. Derechos Humanos”, la jornada se centró en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, un eje de la Agenda 2030 orientado a la construcción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Durante el encuentro, los diferentes colectivos participantes trabajaron en grupos, compartieron experiencias y formularon propuestas vinculadas a la convivencia, la participación juvenil y el respeto a los derechos fundamentales.

Los Mozucos por Derecho tomaron parte activa en los debates y en la puesta en común de iniciativas junto a jóvenes de otros municipios.

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El grupo de participación infantil y adolescente del Ayuntamiento de Llanera está integrado por menores de entre seis y catorce años de edad. El programa canaliza sus propuestas a través del Plan Municipal de Infancia, incorporándolas después a la acción municipal.