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El desfile de la feria de San Isidro en Llanera conllevará restricciones de tráfico este sábado

La principal afección se prevé en la travesía de la AS-17 por Posada

El desfile de San Isidro del año pasado

El desfile de San Isidro del año pasado

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Posada de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la Concejalía de Seguridad, informa de cortes y restricciones de tráfico con motivo del desfile ganadero de la Feria de San Isidro, previsto para este próximo sábado.

La principal afección se producirá en la AS-17 a su paso por el casco urbano de Posada, donde el tráfico quedará condicionado entre las 11:45 y las 13:00 horas aproximadamente. Durante ese intervalo, los turismos podrán circular mediante paso alternativo, mientras que camiones y autobuses tendrán prohibido el tránsito hasta la finalización del desfile.

También se verá afectada la AS-373 (Posada-Biedes), en el tramo comprendido entre Posada y el acceso al recinto ferial, que permanecerá completamente cortado durante todo el desarrollo del desfile.

En el viario local, la carretera de Ables estará cerrada entre la avenida de Oviedo y el cruce de acceso al almacén municipal desde las 9:00 hasta las 13:00 horas. En el mismo horario se interrumpirá la circulación en el camino del Molín.

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El Consistorio solicita la colaboración ciudadana ante las molestias que puedan derivarse de estas restricciones y enmarca las medidas en la organización de uno de los actos centrales de la feria de San Isidro en el concejo.

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