El desfile de la feria de San Isidro en Llanera conllevará restricciones de tráfico este sábado
La principal afección se prevé en la travesía de la AS-17 por Posada
El Ayuntamiento de Llanera, a través de la Concejalía de Seguridad, informa de cortes y restricciones de tráfico con motivo del desfile ganadero de la Feria de San Isidro, previsto para este próximo sábado.
La principal afección se producirá en la AS-17 a su paso por el casco urbano de Posada, donde el tráfico quedará condicionado entre las 11:45 y las 13:00 horas aproximadamente. Durante ese intervalo, los turismos podrán circular mediante paso alternativo, mientras que camiones y autobuses tendrán prohibido el tránsito hasta la finalización del desfile.
También se verá afectada la AS-373 (Posada-Biedes), en el tramo comprendido entre Posada y el acceso al recinto ferial, que permanecerá completamente cortado durante todo el desarrollo del desfile.
En el viario local, la carretera de Ables estará cerrada entre la avenida de Oviedo y el cruce de acceso al almacén municipal desde las 9:00 hasta las 13:00 horas. En el mismo horario se interrumpirá la circulación en el camino del Molín.
El Consistorio solicita la colaboración ciudadana ante las molestias que puedan derivarse de estas restricciones y enmarca las medidas en la organización de uno de los actos centrales de la feria de San Isidro en el concejo.
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