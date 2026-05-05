IU insta al gobierno de Llanera a ejecutar los cerramientos y medidas de protección de las colonias felinas del concejo

Izquierda Unida (IU) llevará una moción al Pleno del Ayuntamiento de Llanera de este jueves en la que insta al gobierno local (PSOE) a cumplir en su totalidad el convenio para el control de las colonias de gatos, entre cuyos puntos se incluye "ejecutar los cerramientos y medidas de protección, especialmente ante la proximidad de eventos y actividades con gran afluencia de personas".

Además, desde la coalición de izquierdas reclaman que se trabaje de forma coordinada con el voluntario que se encarga de la protección de las colonias. "Es necesario establecer una planificación municipal real, preventiva y coordinada dentro del grupo de trabajo con el voluntariado, asegurando su ejecución efectiva y conforme a la normativa vigente y al compromiso adquirido con dichas personas voluntarias", indica la moción.

Gonzalo Bengoa, el concejal de IU de Llanera, recuerda que existe un convenio para el control de estas colonias, que surgió de una moción presentada por su grupo. "Tiene una serie de puntos y el Ayuntamiento no lo cumple en su totalidad. Tenemos reuniones periódicas con los voluntarios, que nos alertan de estas situaciones que ahora trasladamos", añade.

Recogida y control

Otros de los puntos que reclama Bengoa es la elaboración y publicación de una memoria anual de gestión del servicio de recogida y control de animales. También la creación de forma inmediata de un grupo de trabajo estable y coordinado con los voluntarios implicados en la gestión de las colonias felinas.

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También requieren desde IU que se inicie una campaña informativa municipal de tenencia responsable de gatos. "Debe incluir la identificación obligatoria de todos los gatos mediante microchip, permitiendo su localización en caso de pérdida, o la esterilización o castración obligatoria antes de los seis meses de edad, con el objetivo de evitar camadas no deseadas y reducir el abandono”, subraya Bengoa.