Llanera culmina las obras de mejora de caminos en Villayo: "Son infraestructuras esenciales para el día a día"
La inversión municipal asciende a 131.729 euros
El Ayuntamiento de Llanera da por finalizadas las obras de acondicionamiento de varios caminos en Villayo, en la parroquia de Santa Cruz. La actuación ha permitido intervenir en cinco viales que presentaban un firme muy deteriorado y problemas de seguridad. La inversión municipal asciende a 131.729 euros,
Los trabajos han supuesto la mejora de 1.253 metros de caminos locales distribuidos en varios puntos de la localidad. En concreto, se ha actuado en el tramo de la carretera AS-233 a Villayo (91 metros), en el de El Campo a Ca Quinta (383 metros), en el de El Campo a Ca Xuanaca y Ca Pericón (530 metros), en el de El Campo a Ca Xuan de Ramona (64 metros) y en el de Villayo a Ca Paco (185 metros).
Los viales presentaban deficiencias estructurales, con pavimentos degradados, grietas, fisuras y zonas descarnadas que afectaban a la regularidad superficial y comprometían las condiciones de seguridad vial.
La intervención incluyó una fase inicial de limpieza general —desbroce, barrido y desatascado de obras de fábrica— seguida de la rehabilitación estructural del firme. Posteriormente, se procedió a la señalización horizontal mediante el pintado de líneas de borde. En algunos puntos se ejecutó también un badén hormigonado para mejorar la evacuación de aguas y la escorrentía superficial.
La alcaldesa, Eva María Pérez, visitó la zona acompañada por el concejal de Participación, Nicolás Fernández, y subrayó que "la mejora de los caminos rurales es una prioridad para este equipo de gobierno, porque hablamos de infraestructuras esenciales para el día a día". Añadió que la actuación "permite avanzar en una movilidad más segura, cómoda y accesible".
El gobierno local enmarca esta actuación en una línea de intervención progresiva sobre la red viaria rural del concejo, con el objetivo de corregir déficits acumulados y mejorar las condiciones de uso en núcleos dispersos.
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