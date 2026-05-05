La mejora de la seguridad vial en la carretera AS-374 de Lugo a Posada incluye una acera de metro y medio de ancho

El Gobierno del Principado de Asturias ha encargado las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera AS-374, en el tramo que conecta Posada con Lugo de Llanera, por un importe de 478.735 euros.

El ámbito concreto de intervención abarca el trazado comprendido entre la glorieta de enlace con la AS-17 y la localidad de Castañera. El plazo de ejecución previsto es de cinco meses, una vez completados los trámites administrativos.

El proyecto se centra en reforzar la seguridad y la accesibilidad en el trazado de la carretera. Así, se actuará sobre diez paradas de autobús –cinco en cada margen de la vía– que serán renovadas e incorporarán carriles de detención de tres metros de ancho cada una de ellas.

En cada parada se dispondrá una acera de 1,5 metros de ancho y se habilitarán nuevos pasos de peatones con rebajes accesibles. La intervención permitirá configurar así un itinerario más seguro y funcional, orientado a mejorar la movilidad peatonal y el uso del transporte público.

La obra incluye también la creación de un itinerario peatonal protegido en la margen izquierda mediante una acera de 1,5 metros. En la parte derecha se ampliará la plataforma para ubicar las paradas del transporte público y se ajustará el trazado de la senda existente.

"Muy demandada"

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, ya subrayó, cuando se produjo la licitación, que se trata de una actuación "muy demandada" tanto por el Ayuntamiento como por los vecinos. También valoró que responde a "una mejora imprescindible en materia de seguridad vial, que va a proteger a muchas personas que circulan por esa carretera".

Además de esta intervención, el Principado ha adjudicado también una inversión de 503.347 euros destinada a las obras de renovación integral de 5,5 kilómetros de la carretera entre Lugones y Gijón (AS-381), en un tramo que atraviesa el concejo de Llanera por la parroquia de Pruvia.

El proyecto recoge la pavimentación de la vía, la mejora del sistema de drenaje y la renovación y el refuerzo de elementos de seguridad como las barreras y la señalización vertical y horizontal.

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La actuación adecuará la carretera en dos tramos. El primero, comprendido entre los puntos kilométricos 4,6 (rotonda de la ITV) y el 6,9. El segundo lote va del punto kilométrico 11,4 al 14,7 de esta transitado vial.