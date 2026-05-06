El cohousing de Llanera se hace libro: una obra recoge el proceso de creación de las viviendas bajo el título "Axuntase: Soñar y Poder"

La aventura de poner en marcha una cooperativa de viviendas en Llanera en las que residir en comunidad y de forma intergeneracional ha sido un proceso largo y no exento de dificultades que ahora ha quedado plasmado en un libro titulado "Axuntase: soñar y poder" que se ha presentado este miércoles en la Librería Matadero Uno de Oviedo. El volumen, escrito por la impulsora del proyecto, Mariasun Rodríguez Lasa, José Lasa y David Acera, recoge la materialización de un deseo de muchos años "con mucha voluntad, mucho empeño y mucho trabajo", señalan los autores.

Las 36 viviendas que están en pleno proceso de ocupación por sus inquilinos no habrían sido posibles sin la cabezonería de quienes se enrolaron en el proyecto, señalan, y por eso han querido plasmar negro sobre blanco todo lo vivido hasta tener en sus manos las llaves de unas casas que abren un mundo de posibilidades para vivir de otra manera.

Relatos

Desde el relato de sus ideas fundacionales hasta el tránsito pormenorizado por todas las fases de la obra y el relato de muchos de los nuevos vecinos, sus vidas y su decisión personal de integrarse en el cohousing llanerense de la localidad de Caraviés, el libro es un compendio de todo lo que ha supuesto este plan, espejo para muchos otros que están surgiendo en todo el mundo.

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"Compartir la vida con personas de todas las generaciones, cada una con su lugar y su reconocimiento, huyendo de los clichés que nos colocan en espacios cerrados en función de la edad, es una seña de identidad irrenunciable de este proyecto", explicaron los autores en la presentación.