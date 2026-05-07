IU firma un acuerdo de once puntos con el gobierno del PSOE para que haya presupuestos en Llanera: “Es importante para proyectos necesarios en el municipio"

Habrá presupuestos en el Ayuntamiento de Llanera. Izquierda Unida ha llegado a un acuerdo con el gobierno local del PSOE, a través de once puntos, para que esta tarde en el Pleno salgan adelante las cuentas del concejo para el año 2026, por valor de 18,3 millones de euros, lo que supone que serán las más altas de la historia. “Es importante que Llanera cuente con presupuesto, que ya debería haberse presentado hace meses, para ejecutar proyectos necesarios para el municipio”, valora Gonzalo Bengoa, portavoz de IU en el Ayuntamiento.

El acuerdo firmado entre la coalición y el gobierno local consta de once puntos. Entre los más importantes, como destacan desde IU, se sitúa el aumento a 60.000 de las ayudas municipales al alquiler de vivienda; así como la recuperación de la asignatura “Música tradicional” en la Escuela municipal de Música de Llanera.

Además IU ha conseguido el compromiso de que se lleve a cabo la mejora integral de las conexiones en el transporte entre Posada y Oviedo, “además de la optimización del ‘Rondín’, con el rediseño de circuitos para adaptar el servicio a los hábitos actuales de movilidad”, indica Bengoa.

La demanda del movimiento asociativo de Fonciello, con la redacción del proyecto para la construcción de su centro social en una de las propiedades de titularidad municipal, es otro de los aspectos que resaltan dentro del acuerdo en la formación de izquierdas.

El gobierno del PSOE, al que le falta un edil para la mayoría absoluta, necesita el voto favorable o la abstención por parte del concejal de IU para poder sacar las cuentas, ante el anuncio del voto en contra de PP y Vox. Desde la coalición aún no han aclarado cuál será su voto, pero sí han garantizado que habrá presupuesto en Llanera.