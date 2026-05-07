IU firma un acuerdo de once puntos con el gobierno del PSOE para que haya presupuestos en Llanera: “Es importante para proyectos necesarios en el municipio"
La coalición ha pactado con el ejecutivo local un aumento hasta 60.000 euros en ayudas a la vivienda o la recuperación de la asignatura “Música tradicional” en la escuela municipal
Habrá presupuestos en el Ayuntamiento de Llanera. Izquierda Unida ha llegado a un acuerdo con el gobierno local del PSOE, a través de once puntos, para que esta tarde en el Pleno salgan adelante las cuentas del concejo para el año 2026, por valor de 18,3 millones de euros, lo que supone que serán las más altas de la historia. “Es importante que Llanera cuente con presupuesto, que ya debería haberse presentado hace meses, para ejecutar proyectos necesarios para el municipio”, valora Gonzalo Bengoa, portavoz de IU en el Ayuntamiento.
El acuerdo firmado entre la coalición y el gobierno local consta de once puntos. Entre los más importantes, como destacan desde IU, se sitúa el aumento a 60.000 de las ayudas municipales al alquiler de vivienda; así como la recuperación de la asignatura “Música tradicional” en la Escuela municipal de Música de Llanera.
Además IU ha conseguido el compromiso de que se lleve a cabo la mejora integral de las conexiones en el transporte entre Posada y Oviedo, “además de la optimización del ‘Rondín’, con el rediseño de circuitos para adaptar el servicio a los hábitos actuales de movilidad”, indica Bengoa.
La demanda del movimiento asociativo de Fonciello, con la redacción del proyecto para la construcción de su centro social en una de las propiedades de titularidad municipal, es otro de los aspectos que resaltan dentro del acuerdo en la formación de izquierdas.
El gobierno del PSOE, al que le falta un edil para la mayoría absoluta, necesita el voto favorable o la abstención por parte del concejal de IU para poder sacar las cuentas, ante el anuncio del voto en contra de PP y Vox. Desde la coalición aún no han aclarado cuál será su voto, pero sí han garantizado que habrá presupuesto en Llanera.
Los puntos del acuerdo entre IU y el PSOE de Llanera
Los once puntos del acuerdo entre IU y PSOE que han servido para facilitar que en este 2026 Llanera vaya a tener cuentas, a la espera de que se materialice en el Pleno de este jueves, son los siguientes:
1. Aumento de la partida de ayudas municipales al alquiler fijándose la cantidad de 60.000 euros para el presupuesto de 2026.
2. Impulso a la Electromovilidad: Puntos de Recarga y Estudio del Servicio de Préstamo de bicicletas.
3. Infraestructura Social: Redacción del proyecto para la construcción del Centro Social de Fonciello.
4. Optimización del transporte público y movilidad intermodal con refuerzo de frecuencias: ampliación de horarios en la línea Posada-Oviedo; optimización del "Rondín": búsqueda de alternativas horarias y rediseño de circuitos para adaptar el servicio a los hábitos actuales de movilidad; y alternativas de Movilidad: búsqueda de soluciones complementarias como convenios con el sector del taxi o sistemas de transporte a demanda.
5. Puesta en valor del entorno de la charca de Ables
6. Mejora y Ampliación del Área Recreativa de Los Covarones
7. Actuación integral en Lugo de Llanera. Renovación Urbana: mejoras en limpieza viaria, reparación de aceras y ampliación de zonas de aparcamiento. Conectividad Lugo -Cantu San Pedro: Tramitación de cuantas instancias sean necesarias ante ADIF y el Ministerio para una actuación bajo la vía del tren. De forma paralela, se concretarán soluciones técnicas, como la instalación de un sistema semafórico en el túnel del tren, para favorecer la seguridad de los viandantes.
8. Recuperación de la asignatura Música Tradicional en la Escuela municipal de Música de Llanera. Se ofertará la asignatura y se articulará bajo el principio de eficiencia, quedando supeditada a que exista un mínimo de matrícula
9. Cooperación Internacional. Proyecto de Autosuficiencia Energética en Cuba Partida de 10.000 euros para apoyar la campaña del MESC para financiar kits de carga solar y reguladores en Cuba.
10. Desarrollar un programa de salud bucodental en Llanera.
11. Proyecto de adquisición del cine Ideal, de Lugo de Llanera. Interés en recuperar el cine como activo cultural en el concejo, supeditado al acuerdo con la propiedad.
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