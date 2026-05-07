Llanera saca adelante un presupuesto de 18,2 millones de euros con la abstención de IU y el voto en contra de Vox y el PP

El Ayuntamiento de Llanera aprobó en el Pleno de este jueves el presupuesto municipal para 2026, el más alto de la historia del concejo, con un importe total de 18.295.964 euros. Las cuentas salieron adelante con los votos favorables del PSOE y la abstención de Izquierda Unida, después de un acuerdo alcanzado entre ambas formaciones horas antes del pleno, mientras que PP y Vox votaron en contra.

El gobierno municipal socialista, encabezado por la alcaldesa Eva María Pérez, necesitaba al menos el respaldo o la abstención del concejal de IU para sacar adelante el expediente, al encontrarse a un edil de la mayoría absoluta. Finalmente, la coalición de izquierdas se abstuvo ante unas cuentas que incrementan un 10,88 por ciento el presupuesto respecto al ejercicio anterior, cuando ascendió a 16.499.739 euros.

La encargada de presentar el expediente fue la concejala de Hacienda, Pilar Fernández, quien detalló que el documento incorpora ya las subvenciones concedidas o comprometidas para este ejercicio y recoge un importante aumento de los ingresos municipales. En materia tributaria, explicó que los impuestos directos (IBI, impuesto de actividades económicas, viñeta o plusvalía) supondrán unos ingresos de 372.000 euros, mientras que la recaudación por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se sitúa en torno a 620.000 euros, en cifras similares a las del pasado año. También avanzó que la tasa de basura se incrementará notablemente como consecuencia de la aplicación de la ley estatal de residuos, y que las cuentas incorporan además por primera vez un fondo de contingencia destinado a atender necesidades imprevistas e inaplazables.

Entre las inversiones previstas en los presupuestos recién aprobados destaca una partida de 150.000 euros para actuaciones relacionadas con la seguridad, que incluye nuevas cámaras de vigilancia de tráfico, adquisición de elementos de seguridad y un proyecto de mejora vial en Ferroñes valorado en 48.000 euros.

El presupuesto reserva además 143.000 euros para la retirada de amianto en edificios municipales y 50.000 euros para la reparación del techo del gimnasio del colegio de Posada. En servicios básicos, el Ayuntamiento destinará 46.000 euros al acondicionamiento de caminos y habilitará una nueva línea de subvenciones de 25.000 euros para limpieza de fosas sépticas.

Las políticas sociales concentran también parte importante del incremento presupuestario. La ayuda a domicilio aumenta en 462.000 euros hasta alcanzar los 1,2 millones; las ayudas al alquiler se duplican hasta 60.000 euros y las ayudas de comedor se incrementan en 40.000 euros. Además, se refuerza la subvención a la asociación Llanera sin Barreras y se amplían las ayudas para estudiantes universitarios empadronados en el concejo. En el ámbito deportivo, las ayudas a clubes y entidades crecerán en 36.000 euros y se consignan otros 9.000 euros para prevención de la violencia.

El gobierno municipal defendió su apuesta en estas relacionadas con los servicios sociales, ayuda a domicilio, vivienda, seguridad, deporte, mantenimiento de infraestructuras, becas educativas o apoyo al tejido asociativo y cultural. Y destacaron el acuerdo con IU, para desbloquear que permitió desbloquear unas cuentas “centradas en las personas, en la estabilidad y en seguir haciendo avanzar Llanera”, señaló el portavoz socialista, José Antonio González.

Críticas del PP

El debate político estuvo marcado por las duras críticas del PP a la gestión económica del gobierno local. El portavoz popular, Silverio Argüelles, cuestionó el modelo presupuestario del ejecutivo socialista y aseguró que el Ayuntamiento atraviesa “un problema de gestión”. “Es el expediente más importante del año y llega tarde. Hablan de estabilidad y transformación, pero la realidad que ven los vecinos es diferente”, afirmó Argüelles, quien pidió al gobierno local que detallase “sobre qué partidas se sustenta esa transformación”.

El portavoz popular sostuvo que cerca del 90 por ciento del presupuesto “va destinado a personal y gasto corriente”, criticando especialmente el incremento del capítulo de personal “con menos trabajadores” y denunciando la pérdida de perfiles técnicos en la estructura municipal. “No queda dinero para devolver a los vecinos el esfuerzo que hacen pagando impuestos”, señaló.

Argüelles reprochó además la reducción progresiva del peso de las inversiones reales dentro de las cuentas municipales. Según expuso, en 2020 el porcentaje destinado a inversión rondaba el 8,5 por ciento del presupuesto, mientras que en el presupuesto actual apenas representa el 2,9 por ciento. “Desde 2020 los ingresos han aumentado seis millones de euros y eso no se ha traducido en esfuerzo inversor”, aseguró el portavoz del PP.

También criticó la falta de concreción sobre determinadas actuaciones, como las partidas de seguridad vial, y lamentó que el presupuesto llegue “fuera de plazo” por varios ejercicios consecutivos. A su juicio, el Ayuntamiento debería aprovechar el incremento de ingresos para rebajar impuestos y no para “mantener un despilfarro continuo”.

El portavoz del PP recordó igualmente que este año no podrá realizarse una reinversión de remanentes debido al plan económico-financiero aprobado y a las limitaciones derivadas de la ley de estabilidad presupuestaria. En su contrarréplica, Argüelles acusó además al PSOE de haber pactado con IU propuestas que anteriormente habían rechazado cuando las planteaba el PP, como cuestiones relacionadas con Fonciello o el transporte urbano.

Once puntos de acuerdo con IU

Desde IU, Gonzalo Bengoa defendió un acuerdo de once puntos alcanzado con el PSOE argumentando que “Llanera necesita tener presupuestos” y que lo importante ahora es “aplicarlos y ejecutarlos”.

“Las cuentas ya se tenían que haber presentado”, admitió el portavoz de la coalición, quien explicó que el pacto alcanzado incluye once medidas concretas “para mejorar la vida de la gente”, pese a reconocer que no se trata del proyecto político de IU. El acuerdo suscrito entre ambas formaciones contempla, entre otras cuestiones, el aumento hasta 60.000 euros de las ayudas municipales al alquiler, la recuperación de la asignatura de Música Tradicional en la Escuela Municipal de Música, la mejora de las conexiones de transporte entre Posada y Oviedo y la optimización del servicio del “Rondín”; así como la redacción del proyecto del futuro centro social de Fonciello.

También incorpora actuaciones en Lugo de Llanera, mejoras en el área recreativa de Los Covarones, la puesta en valor del entorno de la charca de Ables, un programa de salud bucodental y el estudio para la adquisición del cine Ideal de Lugo de Llanera como equipamiento cultural. Además, IU logró introducir una partida de 10.000 euros para un proyecto de autosuficiencia energética en Cuba impulsado por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba.

La portavoz de Vox, Marisa Menéndez, por su parte, argumentó el rechazo de su grupo al considerar que “no son los presupuestos que necesita Llanera”. Criticó la insuficiente dotación para caminos o seguridad y cuestionó partidas destinadas a cooperación internacional o energías renovables frente a otras medidas dirigidas a las familias.“No podemos apoyar unas cuentas que no priorizan las necesidades de las familias, como las becas comedor”, afirmó durante su intervención.

Un momento del pleno. / R. L. P.

"Estabilidad y gestión"

El portavoz socialista, José Antonio González, defendió las cuentas frente a las críticas de la oposición y acusó al PP de repetir “siempre el mismo argumento del continuismo”. González reivindicó la “solvencia” del gobierno local y recordó que cuando el PSOE accedió al Ayuntamiento existía una deuda cercana a los cuatro millones de euros. “Continuamos invirtiendo y saneando las cuentas”, afirmó.

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El portavoz socialista defendió además la evolución económica del concejo y señaló que Llanera se ha consolidado como “uno de los pulmones económicos de Asturias”. También acusó a PP y Vox de votar en contra de reforzar la capacidad técnica y organizativa del Ayuntamiento. “No se puede bloquear el avance de Llanera. Presentamos inversión real, diálogo, estabilidad y futuro”, concluyó.