Inversión millonaria para el campo de fútbol Pepe Quimarán: el gobierno municipal presenta el proyecto de reforma integral del estadio de Llanera

Más de un millón de euros para la reforma integral del campo de fútbol Pepe Quimarán de Llanera. El gobierno municipal ha hecho públicos este viernes los detalles del proyecto, que modernizará las instalaciones, su accesibilidad y eficiencia energética y prevé además recuperar el entorno del arroyo Tarabica. La iniciativa "demuestra nuestro firme compromiso con el deporte base, con la mejora continua de los equipamientos públicos, y con los cientos de niños y jóvenes que utilizan estas instalaciones diariamente", destacó la alcaldesa, la socialista Eva María Pérez.

La regidora subrayó asimismo que las obras tendrán una planificación previa y coordinada con la Unión Deportiva Llanera, con el fin de minimizar su impacto en los entrenamientos y la competición del club. En concreto, la inversión asciende a 1.114.000 euros y permitirá "una profunda transformación del equipamiento deportivo, centrada especialmente en la mejora de las zonas destinadas al público, la rehabilitación de distintas áreas deterioradas y la creación de nuevos espacios auxiliares más modernos, accesibles y eficientes".

Adaptar el campo a las necesidades actuales

El objetivo, incide la Alcaldesa, es "adaptar el campo a las necesidades actuales, haciéndolo más accesible, más cómodo y más sostenible”. Entre las intervenciones que contempla el proyecto se encuentra la construcción de un nuevo edificio en la zona oeste del recinto, que albergará una grada cubierta con capacidad para 150 personas, además de aseos, bar-cantina, almacenes, instalaciones técnicas y una sala de reuniones. "Este diseño permitirá garantizar la accesibilidad universal mediante rampas y conexiones adaptadas", detalla el gobierno municipal.

La actuación también contempla la demolición de varias edificaciones auxiliares y cierres perimetrales situados junto al arroyo Tarabica, permitiendo liberar el entorno este del campo y "mejorar notablemente la imagen urbana del complejo deportivo".

La reforma incluye además la mejora integral de accesos y circulaciones, habrá nuevos espacios de aparcamiento, zonas reservadas para ambulancias y autobuses, y se contempla la renovación del vallado perimetral y de los elementos exteriores del recinto "para dotarlo de una imagen más moderna, ordenada y reconocible".

Eficiencia energética

Se incorporan a la obra los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, entre ellos, medidas como la instalación de 40 paneles fotovoltaicos sobre la cubierta de la nueva grada, con una potencia total aproximada de 20 kW, iluminación led de bajo consumo, sistemas de ventilación con recuperación de calor y equipos de climatización de alta eficiencia.

También se estudiará la incorporación de puntos de recarga para vehículos eléctricos e híbridos. “No hablamos únicamente de una reforma deportiva, sino también de una intervención que mejora el entorno urbano y recupera espacios degradados, incorporando medidas de eficiencia energética y energías renovables”, subrayó la Alcaldesa.

Espacio accesible

El proyecto persigue "convertir el campo de fútbol en una instalación más accesible, eficiente e integrada en el entorno urbano", valoró la regidora. "Nuestro objetivo principal es que el Pepe Quimarán sea, por fin, un espacio para todos, eliminando barreras y garantizando la accesibilidad universal. Queremos que cualquier vecino o vecina, independientemente de su movilidad, pueda disfrutar cómodamente de los partidos de su equipo", concluyó Eva María Pérez.

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Sobre los plazos, el gobierno municipal incidió en que las actuaciones y sus tiempos se abordarán de manera coordinada con la entidad deportiva. “Somos conscientes de la importancia de la estabilidad deportiva para el club, y por eso nuestra prioridad es que la reforma interfiera lo menos posible, garantizando que el equipo pueda seguir desarrollando su actividad mientras mejoramos la instalación”, señaló por su parte el concejal de Deportes, José Antonio González.