Todo listo en Llanera para la gran cita de San Isidro: guía para no perderse nada del programa ganadero y festivo de este fin de semana

Todo listo en Llanera para la gran cita de San Isidro, este fin de semana, con feria, desfile, exhibiciones de labranza y manejo de animales, exposición, venta de maquinaria, alimentación y productos agroganaderos, además de espectáculos nocturnos protagonizados por los caballos. Son algunas de las propuestas que figuran en el programa de un evento con ambiente festivo y gran arraigo en el municipio y que en esta edición se desarrollará sin vacuno debido a las restricciones sanitarias por la dermatosis nodular contagiosa. No obstante, se prevé cerca de un millar de animales, principalmente equino, en el tradicional recorrido desde Posada hasta el ferial municipal, y que la celebración durante el sábado y el domingo sea igualmente un éxito de público y para los ganaderos participantes.

Este sábado, 9 de mayo, a las 12.00 horas, dará comienzo el desfile ganadero desde la capital del concejo hasta Ables, donde se localiza el ferial del concejo. Caballos, cabras, ovejas, perros y ocas estarán presentes en el trayecto, tal y como ya avanzaron los responsables municipales de Llanera. A las 14.00 horas se abrirá el recinto y se podrá iniciar la compra-venta de animales. Por la tarde, a las 19.00 horas tendrá lugar una exhibición de los antiguos modos de labranza con animales y a las 20.00 otra de manejo de rebaños con perros de la raza Border Collie. De noche, a las 22.00, llegará una de las novedades de este año, el gran espectáculo ecuestre nocturno y la demostración de doma en libertad con Miron Boccoci y Javier Simón.

Situación excepcional

El domingo, 10 de mayo, el recinto del ferial abrirá sus puertas a las 9.00 horas para que prosigan las actividades de compra venta de animales. A partir de las 11.00 horas se podrá disfrutar de diversas exhibiciones, entre ellas nuevos pases sobre modos de antigua labranza o manejo de rebaños.

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El gobierno llanerense entiende la "situación excepcional" por la crisis sanitaria, pero incidió también días atrás en la capacidad del municipio y el sector para adaptarse. El concejal David del Pozo destacó asimismo el protagonismo que asume el ganado equino y que se prevé una participación récord de operadores de España y Europa.