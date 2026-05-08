Llanera Sin Barreras inicia el ciclo de charlas por su X aniversario hablando de accesibilidad en comunidades y viviendas
El próximo jueves día 14 tendrá lugar una actividad de Tai-jitsu para todas las edades y condiciones físicas
El colectivo Llanera Sin Barreras inauguró este jueves el ciclo de charlas organizado con motivo de su décimo aniversario con una jornada centrada en la accesibilidad en comunidades de vecinos y viviendas unifamiliares.
La sesión estuvo impartida por Carmen María Muñoz Muñiz, jefa de Urbanismo y Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Llanera, quien explicó de forma práctica los principales aspectos relacionados con la eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación de viviendas.
Normativa
Durante la charla se abordaron cuestiones vinculadas a licencias, permisos, requisitos técnicos, subvenciones y trámites administrativos necesarios para ejecutar actuaciones de mejora de la accesibilidad. Asimismo, se detallaron las novedades de la normativa vigente y los procedimientos que deben seguir tanto comunidades de propietarios como particulares interesados en adaptar sus inmuebles, exista o no una situación de discapacidad.
La responsable municipal recordó además que la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Llanera mantiene un servicio de atención a la ciudadanía, mediante cita previa, para resolver dudas y orientar sobre este tipo de actuaciones.
El colectivo destaca la importancia de acercar esta información a la población y agradece la colaboración y disponibilidad de la jefa de Urbanismo en esta iniciativa divulgativa, que contó con numeroso público.
El ciclo continuará el próximo 14 de mayo con la actividad “Tai-Jitsu sin barreras”, una propuesta abierta a la participación de personas de todas las edades y condiciones.
- Hablan los primeros residentes en el 'cohousing' de Llanera, que ya cuenta con 43 habitantes: 'Hemos creado un pueblo
- El restaurante de Llanera que recomiendan dos grandes guías gastronómicas cocina 'sin estridencias' y 'te hará disfrutar desde el primer plato hasta el postre
- La otra marca de carne asturiana que ya venderá Alimerka: un importante pacto con ganaderos "para conservar la raza"
- Trasladan a un hombre al HUCA tras colisionar su vehículo contra una torre eléctrica en el polígono de Silvota, en Llanera
- De la Torre Eiffel al Castillo de San Cucao: la boda de Alejandro y Andrea, amigos de infancia de Gijón que se casaron en Llanera
- La notaría de Llanera estrena ubicación en Posada: 'Hacemos un trabajo muy variado, la gente cada vez recurre más a nosotros
- La profesión en la que no hay paro analiza su futuro en un foro en Llanera: “El sector ahora mismo está en plena explosión”
- Vuelven las fiestas del Cruce de Posada y ya tienen fecha: serán en julio y se extenderán durante cinco días