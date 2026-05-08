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Llanera Sin Barreras inicia el ciclo de charlas por su X aniversario hablando de accesibilidad en comunidades y viviendas

El próximo jueves día 14 tendrá lugar una actividad de Tai-jitsu para todas las edades y condiciones físicas

Un momento de la charla

Un momento de la charla

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

El colectivo Llanera Sin Barreras inauguró este jueves el ciclo de charlas organizado con motivo de su décimo aniversario con una jornada centrada en la accesibilidad en comunidades de vecinos y viviendas unifamiliares.

La sesión estuvo impartida por Carmen María Muñoz Muñiz, jefa de Urbanismo y Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Llanera, quien explicó de forma práctica los principales aspectos relacionados con la eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación de viviendas.

Normativa

Durante la charla se abordaron cuestiones vinculadas a licencias, permisos, requisitos técnicos, subvenciones y trámites administrativos necesarios para ejecutar actuaciones de mejora de la accesibilidad. Asimismo, se detallaron las novedades de la normativa vigente y los procedimientos que deben seguir tanto comunidades de propietarios como particulares interesados en adaptar sus inmuebles, exista o no una situación de discapacidad.

La responsable municipal recordó además que la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Llanera mantiene un servicio de atención a la ciudadanía, mediante cita previa, para resolver dudas y orientar sobre este tipo de actuaciones.

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El colectivo destaca la importancia de acercar esta información a la población y agradece la colaboración y disponibilidad de la jefa de Urbanismo en esta iniciativa divulgativa, que contó con numeroso público.

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El ciclo continuará el próximo 14 de mayo con la actividad “Tai-Jitsu sin barreras”, una propuesta abierta a la participación de personas de todas las edades y condiciones.

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