Los alumnos del taller de cuero de Llanera muestran su arte: de calzado a bolsos pasando por cinturones y maletines

La Casa Municipal de Cultura de Posada de Llanera acoge hasta el próximo 21 de mayo una exposición colectiva con trabajos realizados por el alumnado del curso de cuero desarrollado durante el ejercicio 2025-2026. La muestra puede visitarse en la Sala de Exposiciones del equipamiento y reune piezas de todo tipo y tamaños: desde bolsos hasta maletines, cinturones, fundas y hasta calzado.

Detalle de dos bolsos de la exposición / Luján Palacios

La iniciativa forma parte de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de Llanera a través de la Casa Municipal de Cultura y tiene como objetivo mostrar al público el trabajo desarrollado en las actividades formativas vinculadas a las artes plásticas y los oficios creativos. Los visitantes pueden observar distintos acabados, procesos de tintado, cosido y modelado, así como propuestas que combinan tradición y diseño contemporáneo.

Demanda

La exposición supone además una oportunidad para acercar al público parte de la actividad que se desarrolla habitualmente en los talleres culturales municipales. Estos cursos mantienen una importante participación vecinal y se consolidan cada año como uno de los espacios de encuentro y aprendizaje creativo con más alta demanda curso tras curso.

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La muestra permanece abierta al público en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada es libre, y de cara al año que viene se espera que los cursos alcancen el lleno, como viene sucendiendo en los cursos precedentes.