Cambios en el centro de salud de Posada de Llanera: se trasladará el servicio de ambulancia para reorganizar los espacios interiores y se mejorarán los accesos
La actuación prevista incluye la instalación de un ascensor
Mejoras para el centro de salud de Posada de Llanera. El Principado acaba de anunciar que se actuará sobre la accesibilidad y los espacios interiores a fin de favorecer un mayor bienestar de usuarios y profesionales. La iniciativa será posible gracias al traslado del servicio de ambulancia a unos bajos situados en la calle principal, a unos 200 metros del equipamiento sanitario.
El traslado liberará un espacio en el centro de salud, lo que permitirá reordenar las áreas asistenciales para atender las necesidades planteadas por la población, indican desde la consejería de Salud. Esta trabaja ya en la redacción de un proyecto para mejorar el acceso al equipamiento, ubicado en una parcela con gran desnivel. La intervención incluirá la instalación de un ascensor, una vez descartada la construcción de una rampa por dificultades técnicas.
El Ayuntamiento de Llanera ya está tramitando la cesión al Principado del local para acoger el servicio de ambulancia. "La nueva ubicación de la ambulancia y del personal técnico de emergencias supondrá una mejora para estos profesionales, que estarán más cómodos. Además, las salidas urgentes se realizarán con mayor agilidad, ya que la ambulancia estará situada en la vía principal de la localidad", señalaron desde la Consejería de Salud.
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