Llanera, paraíso animal por San Isidro: una marea de más de 900 cabras, ovejas, caballos y ocas recorren el centro de Posada

Este año no ha habido mugidos, pero las calles de Posada de Llanera no han perdido un ápice de emoción en el desfile de San Isidro, que volvió a convertir al concejo en escaparate del mundo rural y ganadero asturiano. Más de 900 animales desfilaron este sábado con motivo de la festividad del patrón de los labradores, que también recorrió el centro de la localidad aupado sobre un carro tradicional, y aunque no pudieron salir las vacas por las restricciones veterinarias derivadas de la enfermedad de la dermatosis nodular contagiosa, el municipio ha vuelto a vivir una jornada para el recuero.

Sobre todo, para los "pequemanejadores", que este año se han dado buena maña con un total de 27 cabras. "Es más fácil con los terneros, las cabras tiran más y quieren darte con la cabeza", confesaban las hermanas Paula y Sofía Lobo, de 9 y 6 años respectivamente, encantadas con salir en el desfile como ya hicieran el año pasado.

Relevo

Tilo Lara abrió el desfile con la cabra "Café", y Daniel Menéndez y Emma Fermín fueron los más jóvenes en desfilar, con 3 años, y aunque las cabras imponen, salieron con garbo porque "ensayamos mucho ". En el caso de Emma, además, le viene de familia. "Hay vacas y cabras en casa, su padre tiene muchas y además, le gusta mucho. Parece que tenemos relevo asegurado", explicaba orgulloso el abuelo, Miguel Fermín.

En imágenes: el desfile de San Isidro en Llanera / L. P.

También le viene de familia a Naya Suárez, que explicaba con timidez que en su casa hay animales y que ensayar con las cabras en los últimos días le había gustado "mucho", porque no son tan revoltosas como podría parecer.

De hecho el éxito del desfile con esta especie ha sido tan grande que "es posible que las cabras hayan llegado para quedarse", señaló Eliseo López, director del certamen, quien también valora "la respuesta enorme de animales y personas trabajando para poner esto en marcha; cualquier cosa que se organiza en Llanera triunfa". Al concejo acudieron ganaderos de toda España: "Sevilla Pamplona, Cáceres País Vasco, Galicia, León..." enumeró López, con "buenas expectativas de compraventa en la feria".

Mérito

"Es un placer estar aquí, porque este año tiene muchísimo más mérito", indicó la directora general de Agroganadería, Rocío Huerta, en referencia a la dermatosis, y "con casi más animales que nunca, para que siga habiendo actividad comercial y ganadera". Las restricciones seguirán en marcha tras la aparición de focos nuevos de la enfermedad en Italia, pero con la intención de mantener la actividad interna en lo que se pueda.

"Estamos emocionados porque es un año diferente, pero a pesar de todo Llanera sigue adelante siempre de la mano del Principado. Lo intentamos hasta última hora pero las normas son las que son, y ahora toca disfrutar", apuntó la alcaldesa, Eva María Pérez, mientras que el concejal de ganadería, David del Pozo, valoró "la gran cantidad de anumales que tenemos, aunque echamos de menos a las vacas; hay que ser precavidos", subrayó, antes de recordar que "jamás se pensó en suspender la feria".

Junto a las cabras, caballos, ovejas, perros y, como una de las grandes novedades de esta edición, también desfilaron decenas de ocas llegadas desde Palencia a buen paso entre Posada y el recinto ferial de Ables que volvió a demostrar el tirón de una feria que ha sabido reinventarse sin perder sus raíces.

Y con los 900 animales caminaron cerca de 300 pastores en una comitiva que durante toda la mañana llenó las calles de color verde, el de la camiseta oficial de San Isidro, con más de una carrera de adelantamiento entre rebaños para regocijo del público. Hasta se produjeron algunos nacimientos: una cordera en la noche del viernes, que llegó hasta Ables en brazos de Alfredo Toribio. Un cabrito vio la luz en directo, justo antes del desfile.

El ambiente festivo continuará durante toda la tarde en el recinto ferial de Ables, epicentro de la programación de San Isidro. Allí tendrán lugar a partir de las 19.00 horas las exhibiciones de labranza tradicional, con mulas trabajando sin guía directa, así como demostraciones de manejo de rebaños con perros border collie, una de las actividades que más expectación suele generar entre los asistentes y con varios canes guiando ya el desfile de la mañana.

La jornada de este sábado culminará con uno de los platos fuertes de esta edición: un espectáculo ecuestre nocturno inédito, concebido como uno de los momentos más vistosos y emocionantes del fin de semana, a las 22.00 horas.

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A ello se suma una amplia oferta gastronómica y cultural, con barracas gestionadas por asociaciones del concejo abiertas durante 24 horas y actividades paralelas pensadas para todos los públicos, así como una multitudinaria exposición de maquinaria agrícola con lo último en el sector. Y este domingo tendrá lugar la feria, si bien el recinto ya está abierto para las primeras transacciones.