Buenas ventas en Llanera, con una yegua por la que se pagó 9.000 euros: "Los expertos dicen que fue el mejor animal de la feria"

Buenas ventas y balance general satisfactorio de la Feria de San Isidro de Llanera. Mucha salida para Francia del equino vendido para carne y precios excepcionales en algunos casos en lo que respecta al ganado de vida. Las yeguas normales han tenido algo menos de fortuna en los tratos, mientras que los potros han registrado cotizaciones normales. Es parte del balance que realiza Eliseo López, director de esta emblemática cita que organiza el Ayuntamiento y que un año más se desarrolló con muy buen ambiente en el ferial municipal, en Ables.

El gobierno municipal no quiso renunciar al evento aunque este hubo de desarrollarse sin vacuno debido a las restricciones sanitarias por la dermatosis nodular contagiosa. Por ello estuvo protagonizado por los caballos, las cabras y ovejas, además de algunas otras especies como ocas, que estuvieron en el desfile del sábado. Este domingo se cerraron muchos tratos de compraventa de equino y el recinto mantuvo durante toda la mañana el ambiente festivo con la exposición de maquinaria, los puestos de comida o las demostraciones de antigua labranza y pastoreo.

Algunos de los ejemplares presentes en el recinto este domingo. / P. T.

"En cuanto al balance, señalaría que la feria tiene varios apartados. El equino de carne adulto ha conseguido grandes precios, porque las yeguas gordas y cebadas se han ido en su gran mayoría a Francia, a los operadores, y han conseguido muy buenos precios. El ganado de vida tiene otros dos apartados: las yeguas de altísima calidad, que se han vendido bien y a precios muy altos, y las yeguas normales, que han ido más lento en las transacciones", explicó el director del evento.

En lo que respecta a los potros, "tanto los mamones como los quincenos, la impresión general es que han alcanzado precios normales en un mercado que está un poco tirando a la baja". Pero "hubo fluidez y se realizaron las ventas", lo que supone satisfacción para los ganaderos, sobre todo para los particulares.

Carne y vida

Lo más positivo, incidió Eliseo López, fue "el precio de las yeguas de carne y de las yeguas buenas de vida". "¿Y en qué estamos un poco menos satisfechos? En el precio de las yeguas normales, de lo que aquí en Asturias llamamos yeguas de prado. Pero la impresión general es que se ha vendido en torno al 90 por ciento de los équidos presentes en el recinto", añadió.

Entre las estrellas de la jornada, una yegua espectacular que se va "rumbo a Sevilla y que, según los técnicos y entendidos, es el mejor animal presente en la feria, en su raza". "Se trata de un animal de montura, parida, con una potra de tres meses y por la que se pagaron nueve mil euros. Después hubo transacciones de entre cuatro y seis mil euros en yeguas de carne, buenas, paridas, que ha habido varias", valoró López.

"No hay recinto como este para hacer la feria, mejor que aquí en ningún sitio", valoró el ganadero José Rodríguez, de Posada de Llanera, contento con que se haya mantenido la celebración de la feria, algo menos con los precios, "algo a la baja" en su caso, aunque vendió varios animales.

"Princesa", con su potro "Titán". / P. T.

Valoración positiva hizo el ganadero David Camín, de la ganadería del mismo nombre, de Sariego, y que contó con uno de los ejemplares destacados de la feria, "Princesa", una yegua que "tiene su origen en una ganadería de un criuador de caballos muy importante de Piedras Blancas". A su juicio la cita ha sido buena para el sector, pese a que el agua hiciera acto de presencia en las dos jornadas.

"El agua deslució un poco, pero el sábado hubo mucha gente, este domingo algo menos, pero buen ambiente como siempre en este sitio", señaló. Destacó que además, pese a que no hubo vacuno, el recinto y las plazas del certamen se llenaron con equino.

"Ha habido tratos, el que vende siempre se queja y al que compra siempre le parece que es caro, lo de siempre", añadió con buen humor.

El concejal Nicolás Fernández, la alcaldesa Eva María Pérez, y los concejales David del Pozo y Montse Alonso, este domingo, en el ferial del concejo, en Ables. / P. T.

Por su parte, el concejal de Medio Rural y Ganadería, David del Pozo, valoró el desarrollo de la feria como un éxito y destacó su gratitud a toda la gente que ha trabajado para hacerla posible o que la ha visitado. "No tengo palabras para dar las gracias a todos, a los ganaderos, a los visitantes y a toda la organización, que colaboró con el Ayuntamiento para que esto sea un éxito", indicó el edil.

Se refirió a que con la ausencia de vacuno y las restricciones se apostó "por un desfile distinto, adaptado a la nueva normativa que nos marcan desde el Principado de Asturias en relación a la dermatosis modular", si bien se pudo organizar con buen número de otras especies para que hubiera una feria repleta de animales.

Éxito del espectáculo nocturno

Del Pozo también se refirió al espectáculo nocturno del sábado noche, un festival de arte ecuestre que atrajo a cientos de personas e impresionó "por su calidad y espectáculo, impresionante".

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La alcaldesa, Eva María Pérez, también mostró su satisfacción por el resultado de la cita. "La valoración muy positiva, después de todo el trabajo, porque este año era diferente, estamos muy contentos", indicó la regidora. Destacó el desfile del sábado, "que fue impresionante", y la "noche espectacular" con el festival de arte ecuestre. Las ventas, "fundamentales", también se han desarrollado con buen tono general, por lo que "contentos, encantados", concluyó.