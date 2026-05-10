Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

"Chula" da una lección de arado en Llanera: así fue la demostración de antigua labranza de la Feria de San Isidro

Mucho ambiente y buenas ventas en el ferial, que acogió esta mañana la última jornada del evento ganadero

La antigua labranza se exhibe en Llanera

La antigua labranza se exhibe en Llanera

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Ables (Llanera)

Mucho y buen ambiente en la jornada de clausura de la Feria de San Isidro en Llanera. La mañana de este domingo sirvió para seguir con la compraventa de animales, fundamentalmente de equino. Hubo muchos tratos y se vendieron el 90 por ciento de los équidos presentes, destacó desde la organización Eliseo López, director del evento y también al frente de citas como la de la demostración de antigua labranza o pastoreo, que ofrecieron su segundo pase en este último día de celebración en el ferial de Ables.

Mostrando cómo se han hecho siempre las tareas de labranza en el campo asturiano estuvo este domingo la mula "Chula" que puso en práctica su destreza arando. "En Asturias nos gusta hacer las cosas bien para arriba", explicó Eliseo López al público que se concentró rodeando el vallado en el que se desarrolló también la exhibición de Luis Díaz sobre cómo cuchar la tierra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los primeros residentes en el 'cohousing' de Llanera, que ya tiene 43 habitantes, cuentan su experiencia: 'Hemos creado un pueblo
  2. El restaurante de Llanera que recomiendan dos grandes guías gastronómicas cocina 'sin estridencias' y 'te hará disfrutar desde el primer plato hasta el postre
  3. La otra marca de carne asturiana que ya venderá Alimerka: un importante pacto con ganaderos "para conservar la raza"
  4. Todo listo en Llanera para la gran cita de San Isidro: guía para no perderse nada del programa ganadero y festivo de este fin de semana
  5. Trasladan a un hombre al HUCA tras colisionar su vehículo contra una torre eléctrica en el polígono de Silvota, en Llanera
  6. De la Torre Eiffel al Castillo de San Cucao: la boda de Alejandro y Andrea, amigos de infancia de Gijón que se casaron en Llanera
  7. La notaría de Llanera estrena ubicación en Posada: 'Hacemos un trabajo muy variado, la gente cada vez recurre más a nosotros
  8. La profesión en la que no hay paro analiza su futuro en un foro en Llanera: “El sector ahora mismo está en plena explosión”

"Chula" da una lección de arado en Llanera: así fue la demostración de antigua labranza de la Feria de San Isidro

La magia de los caballos enamora en la noche de Llanera: así fue el espectacular festival de arte ecuestre por San Isidro

La magia de los caballos enamora en la noche de Llanera: así fue el espectacular festival de arte ecuestre por San Isidro

Pastoreo de rebaños con perros y exhibición de labranza tradicional para una tarde que homenajeó al campo: "Llanera sigue adelante"

Pastoreo de rebaños con perros y exhibición de labranza tradicional para una tarde que homenajeó al campo: "Llanera sigue adelante"

Cambios en el centro de salud de Posada de Llanera: se trasladará el servicio de ambulancia para reorganizar los espacios interiores y se mejorarán los accesos

Cambios en el centro de salud de Posada de Llanera: se trasladará el servicio de ambulancia para reorganizar los espacios interiores y se mejorarán los accesos

Llanera, paraíso animal por San Isidro: una marea de más de 900 cabras, ovejas, caballos y ocas recorren el centro de Posada

Llanera, paraíso animal por San Isidro: una marea de más de 900 cabras, ovejas, caballos y ocas recorren el centro de Posada

Los alumnos del taller de cuero de Llanera muestran su arte: de calzado a bolsos pasando por cinturones y maletines

Los alumnos del taller de cuero de Llanera muestran su arte: de calzado a bolsos pasando por cinturones y maletines

Inversión millonaria para el campo de fútbol Pepe Quimarán: el gobierno municipal presenta el proyecto de reforma integral del estadio de Llanera

Llanera Sin Barreras inicia el ciclo de charlas por su X aniversario hablando de accesibilidad en comunidades y viviendas

Llanera Sin Barreras inicia el ciclo de charlas por su X aniversario hablando de accesibilidad en comunidades y viviendas
Tracking Pixel Contents