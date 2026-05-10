"Chula" da una lección de arado en Llanera: así fue la demostración de antigua labranza de la Feria de San Isidro

Mucho y buen ambiente en la jornada de clausura de la Feria de San Isidro en Llanera. La mañana de este domingo sirvió para seguir con la compraventa de animales, fundamentalmente de equino. Hubo muchos tratos y se vendieron el 90 por ciento de los équidos presentes, destacó desde la organización Eliseo López, director del evento y también al frente de citas como la de la demostración de antigua labranza o pastoreo, que ofrecieron su segundo pase en este último día de celebración en el ferial de Ables.

Mostrando cómo se han hecho siempre las tareas de labranza en el campo asturiano estuvo este domingo la mula "Chula" que puso en práctica su destreza arando. "En Asturias nos gusta hacer las cosas bien para arriba", explicó Eliseo López al público que se concentró rodeando el vallado en el que se desarrolló también la exhibición de Luis Díaz sobre cómo cuchar la tierra.