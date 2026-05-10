La magia de los caballos enamora en la noche de Llanera: así fue el espectacular festival de arte ecuestre por San Isidro

Se prometía una velada especial, un evento distinto. Y no defraudó. El festival ecuestre de la noche de la feria de San Isidro de Llanera fue un gran espectáculo protagonizado por la belleza de los animales, sus destrezas y la capacidad de sus responsables para crear escenas inolvidables que hicieron las delicias del público.

Este es un San Isidro diferente, sin vacuno, por las restricciones sanitarias. Y si el equino fue uno de los protagonistas del desfile de la mañana del sábado, también lo fue de noche con este "Gran espectáculo festival del arte ecuestre", que tuvo a Miron Boccoci y Javier Simón como artistas invitados y que comenzó a partir de las 22.00 horas.

Las cabriolas y movimientos perfectamente coordinados y dirigidos por los artistas, junto a la iluminación tenue y adecuada a cada momento de la actuación, crearon una atmósfera perfecta para disfrutar de esta cita organizada por el Ayuntamiento de Llanera como una de las novedades del programa de esta emblemática celebración del municipio a la que no se ha querido renunciar pese a las dificultades.

Hoy, domingo, el ferial del concejo acoge programación durante toda la mañana. El recinto abre a las 9.00 horas para las operaciones de compra-venta de animales. A partir de las 11.00 se ofrecerán exhibiciones de labranza y manejo de rebaños, una actividad que ya hubo este sábado con numeroso público y de la que puede disfrutarse de nuevo a lo largo de esta mañana dominical.