Pastoreo de rebaños con perros y exhibición de labranza tradicional para una tarde que homenajeó al campo: "Llanera sigue adelante"

Exhibición de labranza tradicional, con dos mulas arando la tierra que previamente habían cuchado Luisín Díaz, de Ca Flor, y su sobrino nieto Mateo. Y una muestra de pastoreo de rebaños con perros border collie, del navarro Alejandro Ibarra. Fueron las propuestas de la tarde del sábado en el programa de San Isidro que se desarrolló en el ferial de Llanera. Y pudieron disfrutarse al dar tregua la lluvia para que el público congregado en el recinto pudiera situarse rodeando los espacios acotados para estas actividades.

Hoy, domingo, continúa la feria de San Isidro en el recinto, con compraventa de animales. Asimismo sigue la exposición de maquinaria y se celebrarán nuevos pases de labranza y pastoreo a mediodía.

"Estamos emocionados porque es un año diferente, pero a pesar de todo Llanera sigue adelante siempre de la mano del Principado. Lo intentamos hasta última hora pero las normas son las que son, y ahora toca disfrutar", apuntó la alcaldesa, Eva María Pérez, en referencia a las restricciones sanitarias que han impedido la presencia de vacuno en la cita.

Noticias relacionadas

Mientras, el concejal de ganadería, David del Pozo, valoró "la gran cantidad de anumales que tenemos, aunque echamos de menos a las vacas; hay que ser precavidos", subrayó, antes de recordar que "jamás se pensó en suspender la feria".