Pastoreo de rebaños con perros y exhibición de labranza tradicional para una tarde que homenajeó al campo: "Llanera sigue adelante"
Las actividades continúan este domingo en el ferial del municipio
Exhibición de labranza tradicional, con dos mulas arando la tierra que previamente habían cuchado Luisín Díaz, de Ca Flor, y su sobrino nieto Mateo. Y una muestra de pastoreo de rebaños con perros border collie, del navarro Alejandro Ibarra. Fueron las propuestas de la tarde del sábado en el programa de San Isidro que se desarrolló en el ferial de Llanera. Y pudieron disfrutarse al dar tregua la lluvia para que el público congregado en el recinto pudiera situarse rodeando los espacios acotados para estas actividades.
Hoy, domingo, continúa la feria de San Isidro en el recinto, con compraventa de animales. Asimismo sigue la exposición de maquinaria y se celebrarán nuevos pases de labranza y pastoreo a mediodía.
"Estamos emocionados porque es un año diferente, pero a pesar de todo Llanera sigue adelante siempre de la mano del Principado. Lo intentamos hasta última hora pero las normas son las que son, y ahora toca disfrutar", apuntó la alcaldesa, Eva María Pérez, en referencia a las restricciones sanitarias que han impedido la presencia de vacuno en la cita.
Mientras, el concejal de ganadería, David del Pozo, valoró "la gran cantidad de anumales que tenemos, aunque echamos de menos a las vacas; hay que ser precavidos", subrayó, antes de recordar que "jamás se pensó en suspender la feria".
- Los primeros residentes en el 'cohousing' de Llanera, que ya tiene 43 habitantes, cuentan su experiencia: 'Hemos creado un pueblo
- El restaurante de Llanera que recomiendan dos grandes guías gastronómicas cocina 'sin estridencias' y 'te hará disfrutar desde el primer plato hasta el postre
- La otra marca de carne asturiana que ya venderá Alimerka: un importante pacto con ganaderos "para conservar la raza"
- Todo listo en Llanera para la gran cita de San Isidro: guía para no perderse nada del programa ganadero y festivo de este fin de semana
- Trasladan a un hombre al HUCA tras colisionar su vehículo contra una torre eléctrica en el polígono de Silvota, en Llanera
- De la Torre Eiffel al Castillo de San Cucao: la boda de Alejandro y Andrea, amigos de infancia de Gijón que se casaron en Llanera
- La notaría de Llanera estrena ubicación en Posada: 'Hacemos un trabajo muy variado, la gente cada vez recurre más a nosotros
- La profesión en la que no hay paro analiza su futuro en un foro en Llanera: “El sector ahora mismo está en plena explosión”