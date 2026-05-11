Ya hay fecha para la "Jornada en familia" de Llanera: vuelven los vuelos en globo, el deporte, el baile, la "Holly party" y la degustación de paella

Nueva edición de la "Jornada en familia" de Llanera, que organiza el Ayuntamiento a través de la concejalía de Infancia. Será el próximo 24 de mayo, como siempre en las inmediaciones de la Casa de Cultura de Lugo, y las actividades se desarrollarán a partir de las diez de la mañana con vuelos cautivos en globo aerostático (ascensos a una altura moderada, sin soltar los elementos de sujección que la controlan). Los pasajeros que quieran disfrutar de esta actividad, que se desarrollará hasta las 14.00 horas, deberán ser capaces de abordar y desbordar el globo por sus propios medios, sin ayuda externa. En todo caso, el acceso estará supeditado al criterio del piloto.

El deporte también ocupará una parte importante del programa con una sesión de Jiu Jitsu de 10.00 a 12.00 horas. Habrá además "un espacio para el relax, donde se podrá practicar mindfulness". En este caso, la propuesta se desarrollará de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00. Asimismo, está previsto baile entre las 12.30 y las 14.00 horas.

A mediodía, sobre las 14.00 horas, comenzará a estar disponible la tradicional degustación de paella para los asistentes a la jornada. Y desde las 17.00 horas se podrá disfrutar de la animación musical, tras la que se celebrará la “Holly Party”, una de las actividades que gozan de gran aceptación entre los más jóvenes y que está prevista entre las 18.30 y las 19.30 horas.

Susana García, edil de Infancia, con el cartel promocional de la cita. / A. Ll.

Además, tanto en horario de mañana (12.00 a 14.00 horas) como de tarde (de 15.30 a 18.30 horas) habrá pintaracas, tirolina y un megahinchable. Al igual que en la pasada edición, habrá un punto de información y lectura diversa, de la mano del colectivo “Xuntes y Diverses” (de 11.00 a 18.00 horas). La "Jornada en Familia" terminará con una degustación de chocolate con churros a partir de las 20.00 horas.

Esta emblemática cita de Llanera, que es ya seña de identidad municipal, viene celebrándose desde 2018 impulsada por los jóvenes del Grupo de Participación Infantil y Adolescente de Llanera, “Mozucos por derecho”. El objetivo de esta celebración "es que toda la familia pueda disfrutar y compartir un día lleno de actividades de diversa índole".