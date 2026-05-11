Todas las imágenes de San Isidro en Llanera, con buenas operaciones de caprino y un rebaño que se vendió por 9.500 euros
El lote, de una ganadería de Salas, lo adquirió otra Las Regueras
Llanera celebró este fin de semana la Feria de San Isidro, una edición diferente condicionada por la ausencia de vacuno a causa de las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa, pero con éxito de ganaderos y público. Será una cita recordada por sus características especiales, pese a lo que se logró mantener la espectacularidad del desfile, con cerca de un millar de animales. Hubo además mucho nivel en el equino, con buenos precios para el de carne adulto y las yeguas de altísima calidad.
En la cita hubo cabras y ovejas, además de especies como ocas en el desfile. Entre las transacciones de la feria también destacó la venta de un rebaño de cabras de una ganadería de Salas que adquirió por 9.500 euros una de Las Regueras.
De este fin de semana quedan decenas de imágenes para el recuerdo de la historia de la tradición de los eventos ganaderos en Llanera que protagonizan la galería que acompaña a estas líneas.
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