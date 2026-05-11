La jefatura provincial de Tráfico descarta poner un radar en San Cucao (Llanera): "No cumple con las condiciones técnicas"

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha rechazado, por el momento, la instalación de un radar de tramo en la carretera AS-373 a su paso por San Cucao, una medida que había sido solicitada para reforzar la seguridad vial en la parroquia ante la preocupación vecinal por el exceso de velocidad y el tránsito de vehículos pesados.

La negativa figura en una comunicación remitida por la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias, en respuesta a una petición formulada por la Asociación de Vecinos de San Cucao para implantar un sistema de control de velocidad en un tramo considerado especialmente sensible por su proximidad a una zona escolar y residencial.

Según el escrito, Tráfico argumenta que, tras analizar las características técnicas de la vía y compararlas con los criterios de idoneidad para la ubicación de cinemómetros, el tramo solicitado “no cumple en este momento con las condiciones técnicas precisas para la implantación de este tipo de dispositivos”.

No obstante, la DGT señala que ya se han aplicado diversas actuaciones para mejorar la seguridad en la zona. Entre ellas, destaca el refuerzo de la señalización vertical, la reducción del límite de velocidad a 40 kilómetros por hora en el entorno escolar y la incorporación de señalización horizontal tipo “dientes de dragón”, diseñada para favorecer el estrechamiento visual del carril y propiciar una reducción efectiva de la velocidad.

Además, el organismo ha trasladado la queja vecinal al Sector de Tráfico de la Guardia Civil para que, dentro de sus competencias, intensifique las labores de vigilancia y control con el fin de garantizar el cumplimiento de los nuevos límites de velocidad.

Medidas desde el Ayuntamiento

La resolución se conoce pocos días después de que la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, anunciase nuevas medidas para atajar los problemas de seguridad ciudadana y vial en San Cucao. La regidora mantuvo hace unos días una reunión con la Asociación de Vecinos de la parroquia, junto al concejal de Seguridad y Participación Ciudadana, Nicolás Fernández, y el portavoz municipal, José Antonio González, para abordar las principales inquietudes del vecindario.

En ese encuentro, Pérez aseguró que el Ayuntamiento trabaja “de forma continuada, con planificación y rigor” en materia de seguridad y avanzó que el próximo presupuesto municipal incluirá una partida de 150.000 euros destinada a inversiones como nuevas cámaras y otros elementos de vigilancia del tráfico.

En materia de movilidad, la alcaldesa también anunció campañas de control de velocidad en aquellos puntos donde sea necesario reforzar la seguridad vial y recordó que el Principado se encuentra adjudicando el proyecto para instalar un paso de peatones inteligente en la carretera de San Cucao, una de las actuaciones más demandadas por los vecinos.

Noticias relacionadas

La decisión de Tráfico, sin embargo, deja en suspenso una de las principales reivindicaciones vecinales para la parroquia: la instalación de un radar permanente en un tramo donde los residentes vienen denunciando desde hace tiempo problemas de velocidad y seguridad vial, y por eso denuncian que "la respuesta de la administración sigue siendo mirar hacia otro lado".