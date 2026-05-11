Llanera hace balance de San Isidro y agradece el apoyo de los ganaderos: "Apostamos por seguir en un año distinto y la feria ha sido un éxito"
El gobierno municipal destaca la calidad de la cita, desde los animales hasta los espectáculos y exhibiciones, además del buen desarrollo de las ventas, "fundamentales"
Balance positivo del desarrollo de la feria de San Isidro, que tuvo lugar este fin de semana en Llanera. El concejal de Medio Rural y Ganadería de Llanera, David del Pozo, valoró la cita como un éxito y destacó su gratitud a toda la gente que ha trabajado para hacerla posible o que la ha visitado. "No tengo palabras para dar las gracias a todos, a los ganaderos, a los visitantes y a toda la organización, que colaboró con el Ayuntamiento para que esto sea un éxito", indicó el edil.
Se refirió a que con la ausencia de vacuno y las restricciones se apostó "por un desfile distinto, adaptado a la nueva normativa que nos marcan desde el Principado de Asturias en relación a la dermatosis modular", si bien se pudo organizar con buen número de otras especies para que hubiera una feria repleta de animales.
Del Pozo también se refirió al espectáculo nocturno del sábado noche, un festival de arte ecuestre que atrajo a cientos de personas e impresionó "por su calidad y espectáculo, impresionante".
La alcaldesa, Eva María Pérez, también mostró su satisfacción por el resultado de la cita. "La valoración muy positiva, después de todo el trabajo, porque este año era diferente, estamos muy contentos", indicó la regidora. Destacó el desfile del sábado, "que fue impresionante", y la "noche espectacular" con el festival de arte ecuestre. Las ventas, "fundamentales", también se han desarrollado con buen tono general, por lo que "encantados", concluyó.
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