"Graciosa", así es la yegua más cotizada de la feria de Llanera que llegó de Pamplona y se va a Sevilla: "No es fácil encontrar un animal así"

"Graciosa" es el nombre de la yegua más cotizada de la Feria de San Isidro de Llanera. Se vendió con su potra por 9.000 euros y la adquirió un ganadero sevillano, Rafael Ronquillo, que había llegado a esta cita de compraventa asturiana a través de referencias de un amigo de Cudillero que se la había recomendado. "Lo bueno vale dinero", aseguró feliz de su compra, que incluyó no solo a este hermoso ejemplar sino a otros tres animales que vivirán ahora en el Sur de España.

La yegua estrella de la feria llanerense, que se celebró este pasado fin de semana, es un animal que procedía de Pamplona, de montura, parida, con una potra de tres meses, que se vendió junto a su madre, y que tal y como explicó Eliseo López, director de esta feria que organiza el Ayuntamiento de Llanera, fue el mejor de su tipo en la cita a juicio de los expertos presentes en el recinto.

La yegua estrella de la feria de Llanera, en imágenes / P. T.

El ganadero que la compró, que suele realizar exposiciones de caballos, se la llevó "orgulloso" de la compra, pues no "es fácil encontrar una yegua así, hay que buscar mucho". Destacó asimismo la buena impresión que se lleva de la feria de Llanera, de la calidad de la cita, los ejemplares que participan y "lo bien que nos trataron".