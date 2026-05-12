"Graciosa", así es la yegua más cotizada de la feria de Llanera que llegó de Pamplona y se va a Sevilla: "No es fácil encontrar un animal así"
El ejemplar, de montura, alcanzó una cotización de 9.000 euros, junto a su potra en la cita de este pasado fin de semana en el ferial municipal, en Ables
"Graciosa" es el nombre de la yegua más cotizada de la Feria de San Isidro de Llanera. Se vendió con su potra por 9.000 euros y la adquirió un ganadero sevillano, Rafael Ronquillo, que había llegado a esta cita de compraventa asturiana a través de referencias de un amigo de Cudillero que se la había recomendado. "Lo bueno vale dinero", aseguró feliz de su compra, que incluyó no solo a este hermoso ejemplar sino a otros tres animales que vivirán ahora en el Sur de España.
La yegua estrella de la feria llanerense, que se celebró este pasado fin de semana, es un animal que procedía de Pamplona, de montura, parida, con una potra de tres meses, que se vendió junto a su madre, y que tal y como explicó Eliseo López, director de esta feria que organiza el Ayuntamiento de Llanera, fue el mejor de su tipo en la cita a juicio de los expertos presentes en el recinto.
El ganadero que la compró, que suele realizar exposiciones de caballos, se la llevó "orgulloso" de la compra, pues no "es fácil encontrar una yegua así, hay que buscar mucho". Destacó asimismo la buena impresión que se lleva de la feria de Llanera, de la calidad de la cita, los ejemplares que participan y "lo bien que nos trataron".
- Los primeros residentes en el 'cohousing' de Llanera, que ya tiene 43 habitantes, cuentan su experiencia: 'Hemos creado un pueblo
- El restaurante de Llanera que recomiendan dos grandes guías gastronómicas cocina 'sin estridencias' y 'te hará disfrutar desde el primer plato hasta el postre
- La magia de los caballos enamora en la noche de Llanera: así fue el espectacular festival de arte ecuestre por San Isidro
- Buenas ventas en Llanera, con una yegua por la que se pagó 9.000 euros: 'Los expertos dicen que fue el mejor animal de la feria
- La otra marca de carne asturiana que ya venderá Alimerka: un importante pacto con ganaderos "para conservar la raza"
- Todo listo en Llanera para la gran cita de San Isidro: guía para no perderse nada del programa ganadero y festivo de este fin de semana
- Trasladan a un hombre al HUCA tras colisionar su vehículo contra una torre eléctrica en el polígono de Silvota, en Llanera
- De la Torre Eiffel al Castillo de San Cucao: la boda de Alejandro y Andrea, amigos de infancia de Gijón que se casaron en Llanera